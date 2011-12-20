ارزیابی 52 درصد نانوایی های زنجان از سوی مردم/ طارمی ها برتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خالقی افزود: در ارزیابی های انجام گرفته از نانوایی های این استان نانوایان طارمی برتر شناخته شدند.

وی با بیان ابنکه در ارزیابی 10 نانوایی برتر استان پنج نانوایی از شهرستان طارم ، دو نانوایی از شهرستان زنجان، دو نانوایی از شهرستان خدابنده و یک نانوایی از شهرستان ابهر لحاظ شده است ادامه داد: هشت نانوایی از 10 نانوایی برتر استان زنجان در زمینه پخت نان لواش و دو نانوایی دیگر نان بربری تولید می کنند.

خالقی با اشاره به اینکه مردم استان بیشترین رضایت‌مندی را از نان لواش تولیدی داشته‌اند، یادآور شد: استان زنجان از نظر نمره کیفی نان در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی، همچنین به برخی از اقدامات شرکت غله استان زنجان برای معرفی سامانه سنجش کیفیت نان (سکنا) اشاره کرد و گفت: ارسال و نصب پوستر حاوی نحوه ارسال پیامک و اطلاعاتی در مورد معرفی و ویژگی های یک نان مرغوب از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده تا مردم با آگاهی کامل نظرات خود را به این سامانه ارسال کنند.

خالقی افزود: دوره های آموزش نانوایان و اعطای تسهیلات بهسازی واحد های نانوایی از برنامه های ویژه دولت خدمتگزار و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ارتقای بیشتر کیفیت نان در سطح کشور است.

وی، با بیان اینکه بازرسی و نظارت کیفی و کمی بر کیفیت گندم مراکز ذخیره سازی ، کیفیت آرد تولیدی کارخانجات آرد سازی استان از برنامه های این اداره کل است، اظهار کرد: تولید انواع نان با همکاری فرمانداری های شهرستان های تابعه از دیگر طرح های در دست اجرای این شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت نان در این استان است.