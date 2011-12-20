رویکرد پلیس در برخورد با مسائل اجتماعی علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل غلامحسینی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان افزود: برای کاهش جرم در جامعه همکاری تنگاتنگ مجامع دانشگاهی با پلیس باید افزایش پیدا کند.



وی ادامه داد: نیروی انتظامی با تغییر رویکرد از تهدید محوری به جامعه محوری در سال های اخیر یکی از سازمان های پیشرو در زمینه تحقیق و پژوهش به شمار می رود.



دکتر غلامحسینی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای تقویت باورها و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و توسعه تعاملات تحقیقاتی با نهادهای حقیقی و حقوقی، توسعه و ارتقاء سهم دانش پلیسی از سبد دانش ملی را در دستور کار خود قرار داده است.



دکتر غلامحسینی گفت: یکی از نشانه های توسعه یافتگی هر سازمانی پاسخگویی به نیازهای حال و آینده از طریق توسعه مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی با استفاده از توان و قابلیت پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی است.



رئیس دفتر تحقیقات معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: قرآن، کتاب وحی بعنوان کتاب جامع راهنمای زندگی و چراغ راهی روشن برای تعالی انسان است و پژوهش و تحقیق تنها در سایه لطف خداوند دارای ارزش می‌گردد.