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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

دکتر غلامحسینی:

رویکرد پلیس در برخورد با مسائل اجتماعی علمی است

رویکرد پلیس در برخورد با مسائل اجتماعی علمی است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تحقیقات معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی گفت: رویکرد پلیس در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی علمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل غلامحسینی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان افزود: برای کاهش جرم در جامعه همکاری تنگاتنگ مجامع دانشگاهی با پلیس باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی با تغییر رویکرد از تهدید محوری به جامعه محوری در سال های اخیر یکی از سازمان های پیشرو در زمینه تحقیق و پژوهش به شمار می رود.

دکتر غلامحسینی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای تقویت باورها و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و توسعه تعاملات تحقیقاتی با نهادهای حقیقی و حقوقی، توسعه و ارتقاء سهم دانش پلیسی از سبد دانش ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر غلامحسینی گفت: یکی از نشانه های توسعه یافتگی هر سازمانی پاسخگویی به نیازهای حال و آینده از طریق توسعه مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی با استفاده از توان و قابلیت پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی است.

رئیس دفتر تحقیقات معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: قرآن، کتاب وحی بعنوان کتاب جامع راهنمای زندگی و چراغ راهی روشن برای تعالی انسان است و پژوهش و تحقیق تنها در سایه لطف خداوند دارای ارزش می‌گردد.
 
کد مطلب 1488696

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