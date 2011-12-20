به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسین امروز در حاشیه همایش اولین سالروز اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: زمان اجرای فاز دوم در همان زمانی که اجرا شود، اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه امکان ذاتی و عملی افزایش قیمت به هر حال وجود دارد، افزود: مگر می شود فازی از هدفمندی یارانه ها اجرا شود اما افزایش قیمت صورت نگیرد.

حسینی تاکید کرد: اخبار و دستاوردهای اعلام شده در روز جاری در مورد عملکرد یک ساله قانون هدفمندی یارانه ها همان اخبار خوشی است که پیش از این اعلام شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از نقش رسانه های گروهی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: من هیچ گاه دغدغه نقد کردن اجرای قانون توسط رسانه ها را ندارم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در مقطعی اززمان اعلام کردم که حاضرم کت خود را در بیاورم و ماشین هدفمند‌کردن یارانه ها را هل دهم تا این گردونه به چرخد اما هم اکنون احساس می کنم تنها این ماشین نیاز به کمی هل دادن دارد و نیاز به در آوردن کت نیست.

وی با بیان اینکه تمام بخش های اقتصادی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها دولت را یاری کردند این سئوال را مطرح کرد که آیا جایز است دولت به بخش نفت گاز یارانه بدهد اما این فرآورده به خارج از کشور قاچاق شود؟

حسینی ادامه داد: در حالیکه دولت به بخش گندم یارانه می پردازد اما تولیدات و محصولات این بخش به دست مردم نمی رسد و توسط قشر بسیار محدودی محصولات و یارانه این بخش قاچاق می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با طرح این سئوال که آیا کاهش 26 درصدی مصرف انرژی خبر خوشی نیست، گفت: کاهش واردات فرآورده های نفتی به حد صفر رسیده است. آیا این موضوع خبر خوشی محسوب نمی شود؟

وی گفت: اگر روند مصرف فرآورده های نفتی حتی بعد از صدور کارت سوخت ادامه پیدا می کرد امسال باید 8 میلیارد دلار سوخت وارد کشور می کردیم.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت گندم از 7 تومان به 350 تومان و در فاز بعدی به 400 تومان اشاره کرد و گفت: آیا قیمت نان با این روند 40 برابر شد؟ این در حالی است که منفعت این امر وارد اقتصاد ملی شد.

حسینی ادامه داد: در بخش انرژی نیز همین وضعیت را داریم به ویژه مشکلاتی در بخش نفت و گاز داریم، زیرا بخش قابل توجهی از آن به دست قاچاقچیان می رسد نه مردم. وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: من یارانه نقدی نمی گیرم و قصد دریافت آن را نیز ندارم.