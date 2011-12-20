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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

امیر گودرزی:

توانمندی های پلیس حاصل انجام پژوهش های کاربردی است

توانمندی های پلیس حاصل انجام پژوهش های کاربردی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موفق های پلیس مرهون انجام تحقیقات است گفت: امروز پلیس ایران موفقیت های خود را به چندین کشور جهان آموزش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمد علی گودرزی در نشست علمی خبری به مناسبت هفته پژوهش با تاکید بر اینکه پلیس اینترپل توانایی کشف 65 درصد جرائم خشن و سازمان یافته را دارد، اظهارکرد:امروز پلیس ایران با جهاد علمی همه دانشمندان قدرت کشف 85 درصد جرائم خشن و 90 درصد قتل ها را دارد.

وی بیان کرد: امروز تمامی اقدامات پلیس از قبیل طراحی لباس، ماشین، ساختمان ها و ... با یک عقلانیت همراه با پژوهش انجام و اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس ایران در حال آموزش چندین کشور دنیاست، ادامه داد: علم مایه اقتدار و مطالعه و پژوهش کلید دستیابی به علم برتر است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی پلیس را آراسته به سلاح علم و تقوا دانست و افزود: تبلور نظم و امنیت محور مسئولیت نیروی انتظامی در عرصه اجتماعی است و حرکت جامعه به سوی توسعه و تعالی ایفای نقش پلیس دانش بنیان ومسئولیت شناس را طلب می کند.

وی در ادامه حوزه مطالعاتی استان خراسان جنوبی را دو بخش ملی و عمومی ذکر کرد و بیان داشت:  در حوزه مطالعات ویژه بحث "کویر نظم و امنیت" و در حوزه مطالعات عمومی "جغرافیای استان خراسان جنوبی نظم و امنیت" مورد توجه قرار گرفته است.

گودرزی با اشاره به اقدامات انجام شده در این دو حوزه تاکید کرد: جذب 101 پژوهشگر دورن و برون سازمانی، 14 توافق کار با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، برگزاری شش جلسه شوراهای پژوهشی، مشارکت با 24 نفر از کارکنان پایور و وظیفه در فعالیت های پژوهشی، ترجمه کتاب " بررسی نقش زنان پلیس در فلسطین"، تالیف کتاب "بهره برداری استراتژیک از بیابان " از جمله این اقدامات است.

کد مطلب 1488703

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