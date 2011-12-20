اصلاح طلبان متوجه معنای حضور یا عدم حضور خود در انتخابات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه مراسم اربعین شهدای غدیر که امروز صبح در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص تهیه لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقداماتی که به هر حال در دستور کار جبهه متحد اصولگرایان قرار دارد، تهیه لیست نهایی با توجه پیشنهاداتی که مطرح می شود، است.

وی در رابطه با زمان نهایی شدن لیست جبهه متحد اصولگرایان گفت: فعلا این فهرست در دست بررسی است، ولی اخبار مربوط به جبهه متحد اصولگرایان را از سخنگوی این جبهه سوال کنید.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توصیه شما در آستانه انتخابات به دانشجویان و دانشگاهیان چیست، گفت: حضور در انتخابات و توجه به معیارهایی که مقام معظم رهبری در انتخاب فرد اصلح باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با عدم ارائه لیست انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان گروه های اصولگرا بین خود رقابت انتخاباتی را خواهند داشت و گویا جبهه پایداری اعلام کرده است، در صورت عدم حضور اصلاح طلبان لیست جداگانه ای ارائه می کند، گفت: ما سعی می کنیم، کار خودمان را انجام دهیم و فهرستی از کسانیکه برای خدمت به کشور و حضور در مجلس مناسب هستند ارائه خواهیم کرد، حال دیگران خواستند جداگانه شرکت کنند، تصمیم با خودشان است.

رئیس مجلس هفتم افزود: فعلا وظیفه ما تهیه یک لیست مناسب تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان است که قطعاً قبل از انتخابات ارائه خواهد شد.

حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با مواضع اخیر سیدمحمد خاتمی در خصوص عدم حضور در انتخابات پیش رو به خاطر مهیا نبودن شرایط حضور گفت: شرایط انتخابات سالم و مناسب است و حضور آقایان در انتخابات معنایی را دارد و آن معنا را باید متوجه باشند. به هر حال هر اقدامی که در آینده صورت بگیرد از مواضع گذشته جدا نبوده و باید همه اینها با هم سنجیده شود.