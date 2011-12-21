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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

تقدیم استوارنامه/

سفیر جدید ایران با رئیس جمهور فیلیپین دیدار کرد

سفیر جدید ایران با رئیس جمهور فیلیپین دیدار کرد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: "علی اصغر محمدی" سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین ضمن دیدار با رئیس جمهور این کشور استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در فیلیپین، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ابلاغ درودهای محمود احمدی نژاد به همتای فیلیپینی اش "بنیگنو اکینو" و با اشاره به نزدیک به پنج دهه روابط دیپلماتیک دو کشور، بر اراده مقام های عالی نظام برای توسعه و تعمیق روابط تهران- مانیل تأکید کرد.

بر اساس این گزارش ، سفیر جدید کشورمان در مانیل همچنین دعوت احمدی نژاد از اکینو برای سفر به ایران را به وی ابلاغ کرد.
اکینو نیز ضمن خوشامدگویی و ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور کشورمان بر ضرورت توسعه و تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور در همه زمینه ها اشاره و نقش و جایگاه ایران در منطقه را ارزنده خواند .

در این دیدار علاوه بر رییس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس دفتر رئیس جمهور فیلیپین نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1488706

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