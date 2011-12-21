سفیر جدید ایران با رئیس جمهور فیلیپین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در فیلیپین، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با ابلاغ درودهای محمود احمدی نژاد به همتای فیلیپینی اش "بنیگنو اکینو" و با اشاره به نزدیک به پنج دهه روابط دیپلماتیک دو کشور، بر اراده مقام های عالی نظام برای توسعه و تعمیق روابط تهران- مانیل تأکید کرد.

بر اساس این گزارش ، سفیر جدید کشورمان در مانیل همچنین دعوت احمدی نژاد از اکینو برای سفر به ایران را به وی ابلاغ کرد.

اکینو نیز ضمن خوشامدگویی و ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور کشورمان بر ضرورت توسعه و تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور در همه زمینه ها اشاره و نقش و جایگاه ایران در منطقه را ارزنده خواند .

در این دیدار علاوه بر رییس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس دفتر رئیس جمهور فیلیپین نیز حضور داشتند.