به گزارش خبرنگار مهر، همایش «خورشید در پناه سایه» با موضوع بزرگداشت مولوی، صبح امروز سه‌شنبه 29 آذر با حضور احمد جلالی نماینده سابق ایران در یونسکو و استاد دانشگاه، رونالد پیچ محقق آلمانی، مهدخت معین دختر زنده‌یاد محمد معین، قاسم رفعتی، محمود فتوحی، دانشجویان و جمعی از علاقه‌مندان به ادبیات فارسی در تالار 17 شهریور دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

پروین کدیور روانشناس و استاد دانشگاه هم در این برنامه گفت: من دوره کارشناسی‌ خودم را در دانشگاه تربیت معلم گذراندم و به یاد دارم که در کلاس‌هایی که با دکتر محجوب داشتیم، ایشان هر کلاس را با غزلی از حافظ شروع می‌کرد. من هم امروز هر کلاسم را با دانشجویانم با یک غزل از حافظ شروع می‌کنم. در دوره کارشناسی ارشد هم در خدمت استاد سلیم نیشابوری بودم. غرضم از اشاره به اساتید پیشکسوت این است که به تدبیرشان در برنامه‌ریزی‌ درباره ادبیات اشاره کنم.

وی افزود: این اساتید ادبیات را به عنوان بستری که عشق و اراده می‌دهد، می‌دانستند. اما متاسفانه دانشجویان روانشناسی ما امروز از داشتن درس‌های ادبی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا محروم هستند. روانشناسی به تنهایی و اگر ادبیات را در کنارش نداشته باشد، علم خشکی است.

این استاد دانشگاه با یادآوری خاطرات کودکی‌اش گفت: در آن زمان پدرم شب‌ها برای ما مثنوی می‌خواند. درک موسیقی را نواهای مثنوی در من به وجود آورد. برخی مواقع مجالس مردانه مثنوی‌خوانی برپا می‌شد که من هم با سن کم به آن‌ها گوش می‌دادم و برای برنامه‌ای مانند برنامه امروز، روزشماری می‌کردم. فکر می‌کنم هیچ روانشناس و مشاوری مانند مولانا چگونگی مشاوره دادن و راه‌یابی به رفتار فردی را به خوبی نمی‌شناسد.

در ادامه این برنامه حکیمه دبیران استاد دانشگاه تربیت معلم گفت:‌ مولانا شاعری است عارف که آراسته شدن انسان به تاج کرامت را یادآور می‌شود و هم از توانایی‌هایش برای به عهده گرفتن نقش‌های شگرف و رسیدن به کمال سخن می‌گوید. مولانا همچنان که گفته است، کتاب شریف مثنوی را برای تفسیر آیات قرآن سروده است. او با یادآوری جایگاه والای آدمی، از مخاطبانش می‌خواهد که با تزکیه نفس، طی طریق را شروع کنند.

وی ادامه داد: شروع مثنوی با آیه بسم الله الرحمن الرحیم است و این نشان‌دهنده تخلق مولانا به اخلاق است. بعد از آن به سراغ نی می‌رود که تا در نیستان بوده، نوایی نداشته است ولی به محض جدایی از خانه اصلی‌اش،‌ پا در طلب می‌نهد و به امید وصل از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. افرادی که می‌گویند تمام 6 دفتر مثنوی در نی‌نامه آن جمع شده، سخن به گزاف نگفته‌اند.

دبیران در بخشی از سخنانش گفت: آن‌چه این روزها در قونیه انجام می‌دهند، سماع نیست بلکه سماع رقص عشق است. آن غزل مولانا که درباره واقعه عاشوراست و در آن می‌گوید که امام حسین(ع) در میدان عشق، سماع می‌کند، حاوی مفهوم سماع است. سماع رقص در میدان عشق است. نکته دیگر این که مولانا داستا‌ن‌هایش را طوری می‌گوید که گویی مخاطب می‌داند او چه می‌خواهد بگوید و نکته مهم‌تر این که کار مولانا ناامید کردن نیست، بلکه امید بخشیدن است.