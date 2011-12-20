شش هزار بی سواد در خراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر سورگی صبح سه شنبه در گردهمایی بزرگ مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی خراسان جنوبی، با اشاره به اتمام پالایش اسمی در روستاهای استان، اظهار داشت: در این راستا10 هزار و 469 نفر تحت پالایش قرار گرفته که دو هزار و 416 نفر بی سواد شناسایی و 642 نفر دوره مقدماتی را گذرانده اند.

وی به روشهای شناسایی در مناطق شهری اشاره کرد و گفت: اولیای بی سواد دانش آموزان و همچنین افراد بی سوادی که در مدارس دانش آموز نداشتند از طریق کد پستی و سایر موارد شناسایی شدند.

سورگی با شاره به اینکه در این راستا سه هزار و 369 نفر شناسایی شده اند، افزود: از این تعداد 739 نفر بی سواد، 682 نفر دوره مقدماتی را گذرانده و مابقی در بخش سایر قرار گرفته اند.

وی به وضعیت روستاهایی که کمتر از پنج نفر بی سواد دارند اشاره کرد و بیان داشت: نرم تشکیل کلاس در روستاها هشت نفر است که در این ارتباط 49 روستا زنان و 76 روستا مردان بی سواد کمتر از پنج نفر داشته اند.

سورگی با اشاره به اینکه آمار مردان بی سواد استان بیشتر از زنان است، بیان کرد: به دلیل آنکه بیشتر آموزشیاران روستاها زنان هستند چالش اصلی استان در این مورد است.

وی تعداد آموزشیاران استان را 470 نفر از ابتدای امسال تاکنون برشمرد و افزود: این تعداد در حال حاضر در قالب ماده پنج تعهدات کار معین شده و در قالب حق التدریس، وارد آموزش و پرورش شدند.

سورگی با تاکید بر اینکه تعداد آموزشیاران مرد نیز از زنان در سطح استان کمتر است، اظهار داشت: از این تعداد 201 نفر آموزشیار زن و 16 آموزشیار مرد هستند.

وی هدف عمده این حوزه را جذب افراد بی سواد به کلاس های درس دانست و تصریح کرد: در این راستا کلاس های درس در دو مرحله مقدماتی و تکمیلی برگزار شده و با سوادی افراد منوط به گذراندن مرحله تکمیلی است.

سورگی آمار دوره تکمیلی برگزار شده در سال جاری را 234 کلاس درس اعلام کرد و افزود: در این راستا دو هزار و 49 سواد آموز در دوره تکمیلی تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در نیمه دوم امسال نیز 51 نفر نیز آموزش فرد به فرد دیده اند، گفت: با توجه به حجم عملیاتی که برای سوادآموزی تعیین شده 56.33 درصد تحت پوشش قرار گرفتند.

آموزش و پرورش به 23 درصد تعهداتش عمل کرد

سورگی با اشاره به اینکه حجم عملیات تعیین شده برای سال جاری چهار هزار و 539 نفر اعلام شده است، افزود: تاکنون 23.11 درصد از این تعداد تحت پوشش قرار گرفته اند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه براساس آمار قبل از پالایش تعداد بی سوادان کمتر بوده و 15 کلاس درس مقدماتی برگزار شده است، یادآور شد: این دوره ها در مراکز زندان و مراکز نظامی به دلیل زمان کم افراد در این مراکز طولانی تر شده و 123 بیسواد در این کلاس ها مشغول به تحصیل هستند.