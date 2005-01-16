فيلم: اسپانسرهاي سينماي ايران: زيباي مزاحم

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، اين شماره "فيلم" كه چهره بازيگرنقش اول فيلم اسكندر "ايوراستون" برروي آن نقش بسته است، با مقالاتي از قبيل آيدين اغداشلو درباره اسكندر، اليوراستون:فاتح مغلوب، بابك احمدي درباره فرانسوا تروفو، بليت، بازگشت عباس كيا رستمي به قصه گويي، اسپانسرهاي سينماي ايران: زيبا يا مزاحم ؟ و ديدار با "شان پن" يك بچه بد خوب، روي پيشخوان روزنامه فروشي ها قرار گرفت.

گزارش ويژه اين شماره "فيلم" به موضوع اسپانسرهاي فيلم هاي سينمايي اختصاص يافته و با اشاره به برخي فيلم ها كه از حمايت مالي اسپانسرها برخوردار بوده اند و بررسي نوع تبليغات درفيلم هاي سينمايي، نقطه نظرات برخي اهالي سينما ازقبيل بهمن فرمان آرا، رسول صدرعاملي ومجيد مدرسي را درباره اسپانسرهاي سينمايي جويا شده است.

دراين شماره "فيلم"، دركنار اخبار ريز و درشت سينمايي و گفت وگوهايي با فيلمسازان وهنر پيشه گان مطرح سينما از قبيل محمد رضا اعلامي ، فخري خوروش ، حسين پاكدل، كيكاووس ياكيده ،آلن كورنو، گزارشهايي نيز از برخي جشنواره هاي داخلي و خارجي انتخاب و منتشر شده است.

اخبارو گزارشهايي از سينماي جهان ونقد فيلم هاي روز ،مثل "بله برون" و "چهار تارمو" ديگر صفحات فيلم را به خود اختصاص داده اند.

مجله "فيلم" در 134 صفحه به صاحب امتيازي و مدير مسولي مسعود سهرابي هر ماه منتشر مي شود.