انتشار شماره جدید فصلنامه "روش شناسی علوم انسانی"

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید فصلنامه " روش شناسی علوم انسانی" 10 مقاله برگزیده به چاپ رسیده است.

"تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان"، "روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن"، "تحلیل از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی"، "برنامه توسعه به مثابه تکنولوژی اجتماعی؛ رویکردی فلسفی"، "مدلی مفهومی برای ساخت نظریه های کاربردی در علوم اجتماعی" از جمله عناوین مقالات این دو شماره است.

شماره 64 و65 فصلنامه علمی پژوهشی "روش شناسی علوم انسانی" به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر مسئولی علیرضا اعرافی در 258 صفحه با شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است.