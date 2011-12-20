به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سهشنبه در حاشیه جلسه مجلس شورای اسلامی صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کل کشور که برای حضور در جلسه غیر علنی مجلس و توضیح درباره رایگیری رایانهای انتخابات حضور یافته بود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قوه مقننه در قانون انتخابات وزارت کشور را مکلف به روزرسانی مراحل انتخاباتی کرده بود، گفت: براساس قانون انتخابات وزارت کشور باید از فناوریهای نو به خصوص رایانه برای انتخابات استفاده کند.
مرتضوی با بیان اینکه وزارت کشور سامانه رای گیری الکترونیک را برای 10 درصد از حوزههای انتخابیه تعریف کرده است، گفت: در جلسه غیرعلنی امروز توضیحاتی را به نمایندگان در رابطه با این شیوه رایگیری ارایه دادیم و سئوالات نمایندگان را نیز در این رابطه پاسخ دادیم.
وی افزود: در جلسه غیرعلنی امروز مقرر شد کمیتهای تعیین شود تا سئوالات نمایندگان در رابطه با سامانه الکترونیکی انتخابات پاسخ داده شده و شبهات آنها برطرف شود.
مرتضوی در ادامه گفت: سامانه الکترونیکی انتخابات و اخذ رای به مجلس آورده خواهد شد تا شبهات نمایندگان در این رابطه برطرف شود.
شورای نگهبان با برگزاری انتخابات رایانهای موفق است
معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور تصریح کرد: شورای نگهبان با این شیوه رایگیری موافقت دارد و متقاعد شده است که باید این شیوه جدید رایگیری را بالاخره از این انتخابات آغاز کرد.
مرتضوی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه چرا توضیح پیرامون برگزاری انتخابات رایانهای در جلسه غیرعلنی صورت گرفته است، گفت: ما آمادگی داریم در جلسات علنی مجلس نیز پیرامون این شیوه جدیت رای گیری توضیحاتی را ارایه داده و حتی در رسانه ملی نیز در این رابطه صحبت کنیم.
صولت مرتضوی: هیچگاه رئیس سازمان زندان ها نبودهام
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که ریاست شما در سازمان زندانها شبهاتی را در رابطه با انتخابات به وجود آورده است، گفت: من رئیس سازمان زندانها نبودم. این اظهارات اتهام است. البته رئیس سازمان زندانها بودن نیز جرم نیست.
وی افزود: بنده متولی کودکان بیسرپرست و موسس انجمنهای حمایتی و کانونهای اصلاح و تربیت بودهام.
مرتضوی بیان کرد: بنده پیش از این فرهنگی و معلم بوده و در وزارت کشور و برخی بخشداریها خدمت نمودهام.
دستگاههای الکترونیکی برگزاری انتخابات رایانهای هیچ ضریب خطایی ندارد
معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چرا امروز بر خلاف اعلام قبلی از سامانه رای گیری الکترونیکی رونمایی نشد، گفت: امروز قرار نبوده که از این دستگاه رونمایی شود.
وی تصریح کرد: این دستگاه به مجلس آورده شده است. ما متعاقباً دستگاههای دیگر در رابطه با رای گیری الکترونیکی را نیز به مجلس خواهیم آورد و از شما خبرنگاران دعوت می کنیم که از دستگاهها بازدید کرده و با همراه داشتن کارت ملی خود رای بدهید و دستگاهها را امتحان کنید.
مرتضوی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نگرانی های اصلی نمایندگان که در جلسه غیرعلنی بیان شد چه بود، گفت: نمایندگان نگرانی جدی در رابطه با برگزاری انتخابات رایانهای نداشتند بلکه سئوالاتی را مطرح کردند که بنده پاسخ دادم.
برنامه وزارت کشور برای مقابله با هکرهای سامانه الکترونیکی انتخابات
وی تصریح کرد: در گام نخست در 10 درصد از حوزههای انتخابیه، انتخابات به صورت رایانهای برگزار میشود و در انتخابات آینده به مرور زمان سطح برگزاری انتخابات رایانهای افزایش و گسترش مییابد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور برای مقابله با هکرها چه برنامهای دارد، گفت: هر دستگاه و وزارتخانهای که کار نرم افزاری انجام میدهد برای مقابله با هکرها نیز برنامه دارد.
وی تصریح کرد: چنانچه بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی برگزار شود وزارت کشور به سمتی حرکت میکند که انتخابهای آینده در کشور به صورت تمام رایانهای برگزار شود.
سامانه الکترونیکی رای گیری در نمایشگاه الکامپ رونمایی شده بود
مرتضوی در پاسخ به سئوالی مبنی اینکه آیا برای همه افراد امکان استفاده از سامانه الکترونیکی رای دهی وجود دارد، گفت: برای همه افراد امکان استفاده از این سامانه وجود دارد اما به کسانی که تحت هیچ شرایطی نمیتوانند از این سامانه استفاده کنند توصیه میکنیم فرد امینی را همراه خود پای صندوقهای رای بیاورند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: سامانه الکترونیکی رای گیری در نمایشگاه الکامپ رونمایی شده است.
وی افزود:این سامانه در رسانه ملی نیز نمایش داده خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به رد فوریت بررسی طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور به بررسی و تصویب این لایحه اصرار دارد و بر حسب وظیفه قانونی خویش لایحه را به مجلس ارایه داده و از نمایندگان میخواهد به این لایحه رای بدهند اما از این که نمایندگان به این لایحه رای ندهند مکدر نمیشود.
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