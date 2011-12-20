نشست شورای راهبردی نظام تحول آموزشی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ظهر سه شنبه در این شورا افزود: این سند برگرفته شده از کتاب آسمانی (قرآن )، نهج البلاغه، احادیث ائمه معصومین و سیره نبوی پیامبران و منویات امام راحل (ره) ومقام معظم رهبری است.

وی افزود: این سند حاصل سال ها تلاش و کوشش کارشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است.

حوریه رضوانی قائم مقام و دبیر کمیته اجرایی تحول بنیادین در استان گفت: یکی از مولفه های این تحول عظیم ، استقرارساختار نظام آموزشی 3-3-6 است و با توجه به محورهای مشخص شده ،کار گروه های تخصصی باید در رابطه با دو موضوع ساماندهی فضاهای آموزشی و منابع انسانی برنامه ریزی کرده و راهکارهای مربوط به هرکدام از شهرستان ها احصا شود.

وی افزود: همچنین برای توجیه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش کارگاههای آموزشی به صورت قطبی در دو منطقه از استان تشکیل شود.

تکثیرسند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران برای مطالعه مدیران شهرستان ها، تعیین فعالیت های اجرایی مدیران شهرستان ها در دیماه، توجیه و آموزش اولیای پایه پنجم برای تحول نظام آموزشی 3-3-6، تشکیل کارگاه تخصصی مدیران آموزش و پرورش شهرستانها، برگزاری دوره ضمن خدمت 12 ساعت تحت عنوان توجیه سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تشکیل جلسات مدیران شهرستانها با مدیران مدارس با محور استقرار نظام آموزشی (3-3-6) برخی از مصوبات این نشست بود.