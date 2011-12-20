تعداد دوربین های ثبت تخلفات رانندگی گرگان به 50 دستگاه افزایش می یابد

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رصد تخلفات رانندگی در مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی مستقر در شهرداری گرگان خبر داد.

وی گفت: هم اکنون 24 دستگاه دوربین در نقاط حساس و پر ترافیک شهر نصب شده است که در راستای کنترل ترافیک و کاهش تخلفات رانندگی نقش بسزایی دارد.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه روزانه بیش از 350 تخلف رانندگی توسط واحد ترافیک مانیتورینگ شهرداری گرگان ثبت می شود افزود: این تخلفات به آخرین آدرس مالک وسیله نقلیه ارسال می شود.

سرهنگ حسنی در پایان با اشاره به اینکه مالکان وسائط نقلیه بعد از خرید وسیله ظرف مدت 10 روز باید نسبت به تعویض پلاک خودروی خود اقدام کنند، از رانندگان وسائط نقلیه خواست برابر آئین نامه راهنمایی و رانندگی نسبت به تعویض پلاک خودروی خود اقدام کنند.