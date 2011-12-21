توصیه انتخاباتی وزارت کشور: همه واجدان شرایط کاندیدا شوند

صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر به کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی توصیه کرد قانون را رعایت کنند و در تمام زمینه ها شاخص عمل شان قانون باشد.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: به همه کسانی که توانایی حضور در مجلس را دارند توصیه می کنم برای شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم ثبت نام کنند.

وی بابیان اینکه از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس در خواست می کنم ثبت نام خود را به دقیقه 90 موکول نکنند اظهار داشت: از کاندیداهای شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم شورای اسلامی می خواهم در روزهای ابتدایی برای ثبت نام خود اقدام کنند تا وزارت کشور و فرمانداری ها بتوانند به تدریج و با آرامش به وظایف خود رسیدگی کنند.

صولت مرتضوی در خصوص مدیرانی که بدون استعفا دادن از سمت قبلی خود قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم را دارند گفت: وزارت کشور دارای بانک اطلاعات مدیران است و کاندیداهایی که دارای سمت مدیریتی بوده اند را پایش می کند در صورتی که استعفا نامه از پست مدیریتی، ضمیمه نداشته باشند به آنها اعلام خواهیم کرد شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را ندارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ثبت نام کاندیداهای حضور در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از 3 دی ماه در فرمانداری های سراسر کشور آغاز می شود.