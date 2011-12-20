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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

بریمانی اعلام کرد:

سارویها 340 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

سارویها 340 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) ساری گفت: شهروندان ساروی سال گذشته، 340 میلیون تومان زکات خود را به نیازمندان پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر بریمانی در جلسه توجیهی زکات شهرستان، اشتغال و توانمند سازی و خدمات اجتماعی و فرهنگی، زکات را به عنوان دستور دینی و مایه سلامت جامعه و فرد فرد اجتماع دانست.
 
وی اظهار داشت: در سال گذشته مردم خیر شهرستان ساری، 340 میلیون تومان وجوهات زکات را به حساب نهاد امداد امام خمینی (ره) واریزکردند تا از این طریق اعتبارات عمرانی را برای آبادانی و تکمیل پروژه ها از دولت جذب کنند.

بریمانی با اشاره به دستورات قرآن مبنی بر لزوم توجه جدی به این امر مهم از دهیاران خواست تا در تشویق و ترغیب کشاورزان، باغداران و دامداران به پرداخت زکات با این نهاد همکاری شایانی داشته باشند.
 
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری به برنامه دولت برای عمران و آبادانی مناطقی که زکات پرداخت می کنند اشاره کرد و از  طرحهای تشویقی دولت با همکاری امداد به عنوان ظرفیتی برای آبادنی مناطق زکات دهنده یاد کرد.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی امداد و دولت از این پس امور زکات با جدیت بیشتری توسط دولت از طریق تخصیص اعتبارات تشویقی مربوطه انجام شود.

 
کد مطلب 1488721

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