سارویها 340 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر بریمانی در جلسه توجیهی زکات شهرستان، اشتغال و توانمند سازی و خدمات اجتماعی و فرهنگی، زکات را به عنوان دستور دینی و مایه سلامت جامعه و فرد فرد اجتماع دانست.

وی اظهار داشت: در سال گذشته مردم خیر شهرستان ساری، 340 میلیون تومان وجوهات زکات را به حساب نهاد امداد امام خمینی (ره) واریزکردند تا از این طریق اعتبارات عمرانی را برای آبادانی و تکمیل پروژه ها از دولت جذب کنند.



بریمانی با اشاره به دستورات قرآن مبنی بر لزوم توجه جدی به این امر مهم از دهیاران خواست تا در تشویق و ترغیب کشاورزان، باغداران و دامداران به پرداخت زکات با این نهاد همکاری شایانی داشته باشند.



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری به برنامه دولت برای عمران و آبادانی مناطقی که زکات پرداخت می کنند اشاره کرد و از طرحهای تشویقی دولت با همکاری امداد به عنوان ظرفیتی برای آبادنی مناطق زکات دهنده یاد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی امداد و دولت از این پس امور زکات با جدیت بیشتری توسط دولت از طریق تخصیص اعتبارات تشویقی مربوطه انجام شود.



