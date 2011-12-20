تالار وحدت میزبان جشنواره فیلم فجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صنعتی مدیراجرایی جشنواره با اعلام این خبر افزود: ستاد برگزاری جشنواره پس از بررسی و ارزیابی، به این نتیجه رسیده است که تالاروحدت را به عنوان مکان افتتاحیه و اختتامیه این رویداد بین المللی انتخاب کنند.

وی ادامه داد: دراین راستا، کلیه هماهنگی های اجرایی و توافقات صورت گرفته و تالار وحدت به طور قطع، میزبان آیین افتتاحیه و اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر می شود.

به گفته وی کمیته های افتتاحیه و اختتامیه هم اکنون، درحال برنامه ریزی و پیگیری های لازم جهت طراحی این مراسم ها هستند و پیش بینی می شود این مراسم با گستردگی و شکوه قابل توجهی در سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برپا شود.

مدیراجرایی جشنواره با بیان اینکه جشنواره بین المللی فیلم فجر معتبرترین و بزرگ ترین رویداد سینمایی کشور است افزود: سی امین دوره این اتفاق خجسته با همکاری اهالی سینما، نمایندگان رسانه های گروهی و همه فرهیختگان دلسوز می تواند فضایی ایجاد نماید تا سینمای ایران در آغاز دهه چهارم با پتانسیل و ظرفیت های بالاتری فعال شود.