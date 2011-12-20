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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

سرهنگ ساوری:

7000 هزار نفر در مرکز مشاوره انتظامی گلستان خدمات دریافت کردند

7000 هزار نفر در مرکز مشاوره انتظامی گلستان خدمات دریافت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: طی 8 ماه نخست امسال هفت هزار و 100 نفر از مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری در تشریح این موضوع گفت: این مرکز توانسته است با کیفیت بخشیدن به فعالیت های مشاوره ای آمار مراجعان را به نحو مطلوب افزایش دهد.

سرهنگ ساوری، ارئه مشاوره در زمینه های روانشناختی، خانواده، تحصیلی، حقوقی و انتظامی را از مهمترین خدمات این مرکز به مردم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: خدمات این مرکز به مراجعان رایگان بوده و کارشناسان مرکز مشاوره در دو شیفت صبح و عصر آماده ارائه خدمت به مردم هستند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان، برگزاری کلاسهای مشاوره فعال در مساجد، مدارس، برگزاری کلاس های روانشناختی جهت سربازان، تهیه و توزیع بروشور، پوستر و انتشار مقالات علمی در نشریات را از دیگر فعالیت های این مرکز خواند.

وی گفت: سعی داریم با افزایش فعالیت مددکاران تعداد بیشتری از مردم را تحت پوشش خدمات مشاوره ای قرار دهیم.

کد مطلب 1488724

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