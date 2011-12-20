کرایه بین شهری در اردبیل افزایش نمی یابد/ تعدیل نرخ کرایه ها

علی رحمتی روز سه دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه شرکتهای حمل و نقل مسافر به هیچ عنوان تا پایان سال افزایش کرایه نخواهیم داشت، اما در مورد کرایه حمل و نقل کالا افزایش کرایه پیشنهاد داده شده که تصمیم گیری نهایی توسط مدیریت سوخت و تنظیم بازار اتخاذ می شود.

وی با بیان اینکه بیش از دو سال است که نرخ کرایه شرکتهای حمل و نقل کالا افزایش نداشته است، افزود: از آنجایی که به دلیل هدفمند سازی یارانه ها قیمت سوخت 15 درصد افزایش یافته، به منظور ایجاد تعادل در صدد افزایش نرخ کرایه حوزه حمل و نقل کالا هستیم.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان نرخ کرایه حمل و نقل کالا در اردبیل را پایین تر از نرخ مصوب سایر استانهای کشور دانست و اضافه کرد: برای افزایش کرایه در این بخش پیشنهاداتی ارائه و ظاهرا با افزایش 10 درصدی موافقت شده اما فعلا به صورت رسمی تایید و ابلاغ نشده است.

احتمال افزایش 10 درصدی نرخ در بخش حمل و نقل کالا

وی با بیان اینکه کرایه ها در شورای ترافیک و اقتصاد تعیین می شود، تصریح کرد: هیچ راننده و اتوبوس بین شهری حق ندارد که از مسافران بیشتر از سقف تعیین شده و مصوب کرایه دریافت کند.

رحمتی با اشاره به رواج سوار شدن مسافران در خارج از پایانه ها به دلیل پایین بودن نرخ کرایه ابراز داشت: برای تعدیل در کرایه ها پیشنهاداتی ارائه شده تا کرایه بیرون ترمینال نزدیک به کرایه درون ترمینال و قیمت بلیط باشد تا اینگونه مسافران مبادرت به تهیه بلیط و سوار شدن در پایانه ها کنند.

وی با بیان اینکه مسافران برای احقاق حقوق خود باید بلیط تهیه کنند، اظهار داشت: در صورتی که مسافران با بلیط سوار اتوبوسهای بین شهری شوند در صورت عدم رضایت مسافران و ایجاد برخی مشکلات به راحتی می توان با راننده و اتوبوس متخلف برخورد کرد، البته در صورت نداشتن بلیط هم این برخوردها انجام می شود، اما دردسرهایی دارد وا کار را مشکل می کند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با اشاره به استقرار مدیریت ترمینال در داخل ترمینالها، ابراز داشت: در صورتی که حقوق مسافران پایمال شود می توانند با مراجعه به دفتر مدیریت ترمینال شکایت خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که تمامی حق و حقوق آنان پرداخت و خسارتهای وارده جبران می شود.

با جارچیها برخورد می شود

وی تنها وظیفه مدیریت ترمینال را نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی مسافری و برخورد با تخلفهای احتمالی بیان کرد و یادآور شد: ادعای برخورد با تخلفات در حالی تکرار می شود که مسافران ناراضی نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند و مدیریت ترمینال را یک نهاد فرمالیته می دانند.

رحمتی وجود خارچیها در ترمینالها را غیر قانونی دانست و عنوان کرد: برای عدم ایجاد مزاحمت برای مسافران وظیفه داریم که با خارچیها برخورد کنیم که در این خصوص برخوردهایی هم صورت گرفته است.

وی جارچی را مختص فصول و زمان خاص بویژه افزایش مسافر در تابستان و ایام عید دانست و گفت: در ایام خاص تعداد جارجیها بیشتر می شود و در فصل پاییز و زمستان شاهد فعالیت این افراد نیستیم.

این مسئول ساماندهی سواریهای مسافری پلاک شخصی را از وظایف نهاد تحت مدیریتی خود ندانست و ابراز داشت: بر اساس ماده 203 قانون راهنمایی و رانندگی هیچ ماشین پلاک شخصی حق سوار کردن مسافران را ندارند و باید نهادهای مرتبط با رانندگان متخلف برخورد کند.

وی ساماندهی مسافربرهای شخصی بین شهری میدان وحدت اردبیل را با همکاری نهادهای مختلف امکانپذیر دانست و متذکر شد: اگر ارگانهای مربوطه با تخلفات انجام شده در میدان وحدت برخورد کنند اداره حمل و نقل و پایانه های استان امادگی ساماندهی این میدان را دارد.

درجه بندی شرکتهای مسافربری اردبیل / صدور مجوز به خرده بارها وظیفه این نهاد نیست

رحمتی از درجه بندی شرکتها ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل مسافر خبر داد و افزود: براساس ابلاغیه وزارتی شرکتهای تعاونی مسافربری و شرکتهای حمل و نقل باید بر اساس ملاکهایی که بزودی اعلام می شود درجه بندی شده و قیمتهای آن بر حسب درجه تعیین شود.

وی با اشاره به ارسال بیش از هزار و 600 نامه به این اداره برای دریافت مجوز فعالیت در ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر بیان داشت: تلاش می شود تمامی درخواست کنندگان زیر پوشش حمل و نقل و پایانه های استان قرار گیرد.

رحمتی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته برای فعالیت شرکتهای باربری در سطح شهر معتقد است صدور مجوز برای شرکتهای باربری بر عهده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان است که تمامی این شرکتها به شهرک حمل و نقل انتقال داده شده اما شرکتهای خرده بار که در سطح شهر فعالیت می کنند از اداره بازرگانی مجوز گرفته اند و این نهاد به هیچ عنوان نمی تواند با خرده بارها برخورد کند.

وی با بیان اینکه وامهای پرداختی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل استان متوقف شده است، اضافه کرد: از نیمه دوم سال 87 وامهای پرداختی برای نوسازی ناوگان به دلیل عدم تامین اعتبار لازم متوقف شده و بانکها هیچگونه تسهیلاتی در این خصوص ارائه نمی دهند

پیشرفت 95 درصدی مسکن مهر رانندگان اردبیل

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین با اشاره به اقدامات فعالیتهای انجام شده برای خانه دار کردن رانندگان استان اظهار داشت: انجمن صنفی رانندگان برای حل این مشکل اقداماتی موثری انجام داده است.

وی از واگذاری مسکن مهر رانندگان در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در سال 89 اقدامات اولیه برای ثبت نام رانندگان برون شهری به مسکن مهر انجام شده و انجمن صنفی رانندگان کارهای اجرایی و عمرانی 132 واحد مسکن مهر برای رانندگان را انجام داده که این واحدها هم اکنون پیشرفت 95 درصدی دارد.