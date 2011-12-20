به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی امروز در حاشیه همایش اولین سالروز اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جمع خبرنگاران در مورد گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره هدفمندی یارانه‌ها گفت: این گزارش دارای دو بخش است که بخش اول آن ارزیابی طرح است که بر مبنای آن، مطرح شده که مدل مورد استفاده مدلی علمی و بومی است و بر مشکلات طرح نظیر تورم که پیش از این مطرح می‌شد، فائق آمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش دیگر گزارش کمیسیون مذکور عنوان کرده است که توزیع درآمد در جهت عدالت کمک کرده است اما در بخش دیگری نکاتی مطرح شده مبنی بر اینکه برخی از اجزای قانون به اجرا در نیامده است.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون را نتوانستیم اجرا کنیم و در بخش‌هایی اختلاف تفسیر وجود داشته است، افزود: افرادی که بیشتر صرفه جویی کردند در اجرای این طرح بیشتر بهره مند شدند.

حسینی گفت:‌ آمارها و مطالعات نشان می دهد که 80 درصد هزینه‌های مردم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با بازتوزیع یارانه‌های نقدی جبران شده است.

به گفته وی، در طبقات بالای درآمدی افزایش هزینه‌ها بیشتر ولی در طبقات پایین افزایش هزینه‌ها کمتر بوده است، همچنین افزایش هزینه‌ها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در بعد خانوار از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که اگر بخواهید به مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمره بدهید چه نمره‌ای را می‌دهید گفت:‌ارایه نمره به مردم را به شما واگذار می‌کنم، زیرا نماینده مردم هستید.

وی ادامه داد: من در سطحی نیستم که به مردم نمره بدهم و کوچکتر از این هستم. همراهی مردم در اجرای طرح شرط کافی است، در غیر این صورت طرح با شکست مواجه می‌شود.