پدیده جام حذفی غرق در حاشیه/ تیم شهرداری یاسوج نیازمند آرامش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری یاسوج که با بازیهای درخشان خود در جام حذفی توانست نگاهها را در فوتبال کشور به خود معطوف کند و پدیده این جام شود، در آستانه دو بازی مهم در لیگ یک و بازی سرنوشت ساز با استقلال تهران در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی، حال و روز خوشی ندارد.

تیمی که تا دیروز و در آستانه مسابقات لیگ دسته یک، بی متولی مانده و قربانی بی ثباتی مدیریتی در شهرداری یاسوج شده بود و در آن زمان کمتر کسی به آن توجه نداشت و حتی گاهی از سوی مسئولان بالادستی شهرداری، زمزمه هایی مبنی بر انحلال آن شنیده می شد، اینک که به لطف مدیریت منسجم و با برنامه شهردار و مدیرعامل جدید و همت و تلاش کادر فنی و بازیکنان موفقیت هایی را کسب کرده، گویا همه قصد دارند به نوعی خود را به آن سنجاق بزنند.

اگرچه معمولا هرگاه تیمی صاحب موفقیت هایی می شود، برای ادامه این موفقیتها بین تمام مجموعه های مدیریتی، فنی و بازیکنان همدلی و همراهی به وجود می آید اما اینگار این مسئله در فوتبال یاسوج برعکس است و پس از موفقیت بی نظیر این تیم در جام حذفی، همدلیها جای خود را به حاشیه سازیها داده است.

حاشیه سازی هایی که راهی جز استعفا برای "عباس چمنیان" سرمربی موفق و با تجربه این تیم باقی نگذاشت.

خواسته کادرفنی از مسئولان، دور کردن حواشی از تیم

چمنیان با بیان اینکه مشکلی بین من با تیم و مدیرعامل تیم وجود ندارد به خبرنگار مهر گفت: کادر فنی مسئولیت سنگینی در قبال مردم استان و هواداران پرشور این تیم دارد و تاکنون نیز به عشق این هواداران با وجود همه مشکلات خم به ابرو نیاورده است.

وی با بیان اینکه موفقیت بدون ایجاد بسترهای لازم محقق نمی شود، افزود: اگر مسئولان از من توقع عملکرد مثبتی دارند که البته با وجود برخی مشکلات نتایج بسیار خوبی هم گرفته شده، باید یکسری خواسته های کادر فنی تیم را هم برآورده کنند.

چمنیان اظهار داشت: اولین خواسته ما از مسئولان این است که این حواشی را از تیم دور کنند.

کمیته فنی عمل حاشیه در تیم

وی با بیان اینکه اعضای تیم مشکلات مالی تیم را تحمل می کنند، تصریح کرد: برخی افراد دور و بر تیم، کارشکنی کرده و حاشیه هایی در تیم ایجاد می کنند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج یادآور شد: این افراد تحت عنوان کمیته فنی در مسائل فنی و اجرایی تیم و حتی ارنج بازیکنان دخالت می کنند که این مسئله مشکلات و حواشی برای تیم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته فنی یک کمیته مشورتی است نه اجرایی، اظهار داشت: این سرمربی است که در مقابل هیئت مدیره و تماشاگران پاسخگو است و مسئول مسائل مختلف یک تیم است نه کمیته فنی.

چمنیان یادآور شد: تاکنون یک برگ تحلیل فنی از سوی کمیته فنی به بنده داده نشده است.

وی با بیان اینکه حتی بایرن مونیخ و بارسلوناهم این تعداد عضو کمیته فنی ندارند، اظهار داشت: مگر در مسائل فنی یک تیم چند نفر باید تصمیم بگیرند.

شورای شهر دخالتی در ایجاد کمیته فنی نداشته است

یک عضو شورای شهر یاسوج نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اختلاف با کمیته فنی مهمترین دلیل استعفای سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج است.

محمود باقری افزود: کمیته فنی می گوید که سرمربی به مشورتهای ما توجهی نمی کند و از طرفی سرمربی نیز می گوید کمیته فنی در کار تیم دخالت می کند.

وی بیان کرد: کمیته فنی شش عضو دارد و در زمان مدیریت سابق تیم تعیین شده اند و شورای شهر دخالتی در انتصاب این افراد نداشته است.

باقری همچنین یادآورشد: بهتر بود که در این شرایط حساس آقای چمنیان به کار خود ادامه می دادند اما بنده به عنوان یک عضو شورای شهر در مسائل تیم دخالت نمی کنم و تصمیم برای قبول و یا رد استعفای چمنیان با مدیرعامل تیم است.

مسئولان فرصت سوزی نکنند

تیم فوتبال شهرداری یاسوج به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم های لیگ دسته یک که در تمام بازیهایش از سکوهای ورزشگاه قدیمی این شهر تا ساختمانهای اطراف استادیوم و پل هوایی مرکز شهر مملو از جمعیت هوادار است، این روزها و در فرصتی که تا بازی با استقلال تهران مانده بیش از همیشه و همه چیز به آرامش نیاز دارد.

در فرصتی که برای این تیم، شهر یاسوج و استان کهگیلویه وبویراحمد ایجاد شده تا داشته های خود را در زمینه های مختلف ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... به ایران معرفی کند، حاشیه سازی و خودخواهی ها، نتیجه ای جز فرصت سوزی بزرگ برای استانی که از گمنامی رنج می برد، ندارد.

بی شک هوادران جوان این تیم کارشکنان را نخواهند بخشید. جوانانی که نه سینما دارند، نه سرگرمی و نه کمترین امکانات تفریحی و تنها دلخوشیشان بازیهای شهرداری است و امیدی که به پیروزی های این تیم بسته اند.