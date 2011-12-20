کمیته محیط زیست شورای شهر کیفیت بالای خروجی تصفیه ‌خانه فاضلاب تهران را تأیید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران صبح سه شنبه از تصفیه‌ خانه فاضلاب جنوب تهران بازدید کردند و کیفیت بالای خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب به تأیید شورا رسید.

مدیرعامل آبفای استان تهران در این بازدید گفت: در حال حاضر 40 درصد جمعیت تهران زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و تعهد کرده‌ایم که تا پایان سال این میزان به 50 درصد ارتقا یابد.

محمد پرورش افزود: برای اتمام طرح فاضلاب در 20 نقطه از تهران باید تصفیه‌ خانه فاضلاب احداث شود و مقرر شده که یکهزار و 200 کیلومتر از شبکه فاضلاب از محل اعتبارات داخلی، 380 کیلومتر از محل فاینانس داخلی و 370 کیلومتر نیز از محل فاینانس خارجی انجام شود.

سه هزار و 800 کیلومتر از شبکه فاضلاب تهران تکمیل شده است

وی گفت: برای اینکه تمام جمعیت 11 میلیونی تهران زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرند، لازم است در پنج سال آینده پنج هزار و 200 کیلومتر باقی مانده از مجموع 9 هزار کیلومتر شبکه فاضلاب تهران احداث شود و این در حالی است که تاکنون بیش از سه هزار و 800 کیلومتر از شبکه فاضلاب تهران تکمیل شده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز در حاشیه بازدید کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از تصفیه‌ خانه فاضلاب جنوب پایتخت اظهار داشت: اتمام طرح فاضلاب تهران ضروری است.

معصومه ابتکار افزود: ایجاد تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب در تهران بسیار حائز اهمیت است که به دلیل مشخص‌نبودن محل ساخت آن بلاتکلیف مانده‌است و شورای شهر تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا نتیجه مطلوب زود‌تر حاصل شود.

وی با ضروری ‌خواندن اتمام طرح فاضلاب تهران یادآور شد: خوشبختانه تمام ابعاد طرح، از ورود فاضلاب خام تا استفاده از گاز لجن حاصله و تولید برق، همه در کنار هم دیده شده و با کیفیت خوبی در حال بهره برداری ا‌ست.

آب خروجی تصفیه خانه فاقد هرگونه آلودگی است

این مسئول ادامه داد: گواه کیفیت خوب تصفیه فاضلاب در این مرکز نیز آب خروجی از تصفیه‌خانه‌ است که فاقد کدورت، بو و آلودگی‌های محیطی است.

وی یادآور شد: یکی از این تصفیه‌خانه‌ها، طرح ایجاد تصفیه‌خانه مرکزی در تهران است که دو گزینه برای محل ساخت آن وجود دارد. یکی از گزینه‌های پیشنهادی، در مجاورت بوستان ولایت و دیگری انباری مربوط به خود شرکت فاضلاب در نازی‌آباد است.

ابتکار عنوان کرد: شورای شهر به شرکت آب و فاضلاب استان تهران کمک خواهد کرد که یکی از این گزینه‌ها نهایی شود و بلاتکلیفی در این میان ادامه پیدا نکند چراکه ایجاد یک تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب برای تهران بسیار با اهمیت است.

دولت در خصوص تأمین اعتبارات و حمایتهای لازم اقدام کند

وی با بیان اینکه طرح فاضلاب تهران از طرحهای زیست ‌محیطی مهم در خاورمیانه محسوب می شود، افزود: پیشرفت کنونی شبکه فاضلاب پایتخت نسبت به گذشته که دچار رکود شده بود بسیار چشمگیر است اما کماکان انتظار ما از دولت این است که در خصوص تأمین اعتبارات و حمایتهای لازم در این بخش اقدام کند.

هم اکنون در تصفیه‌ خانه فاضلاب جنوب پایتخت، مدولهای یک تا چهار در حال بهره ‌برداری ا‌ست و مدولهای پنج و شش هم در دست ساخت هستند.

این عضو شورای شهر گفت: از مجلس نیز انتظار می رود نسبت به تأمین بودجه‌های مورد نیاز در بخش فاضلاب به ‌ویژه فاضلاب شهر تهران توجه و دقت لازم را در بودجه سال 91 داشته باشند و ما هم در شورای شهر تمام حمایتهای لازم را برای پیشبرد این طرح بسیار مهم زیست ‌محیطی و بهداشتی انجام می ‌دهیم.