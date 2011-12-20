اولین شناسنامه شهید کشور در فارس رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ثبت احوال استان فارس بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: به مناسبت هفته ثبت احوال اولین شناسنامه شهید کشور در این استان رونمایی خواهد شد که البته شناسنامه های 14 هزار 600 شهید استان فارس نیز آماده شده است.

محسن نعمتی با اشاره خصوصیات این شناسنامه افزود: در این شناسنامه ها زمان و محل ولادت و زمان و محل شهادت مشخص شده است.

وی ادامه داد: همزمان با این هفته افتتاح گنجینه سه جلدی مفاخر و شهدای استان انجام می شود و در حال حاضر 200 سند از شخصیتها و مفاخر بزرگ فارس جمع آوری شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون 100 هزار شناسنامه جدید در این استان صادر شده، تاکید کرد: شناسنامه های مکانیزه در صورت مفقود شدن و یا تعویض شناسنامه و یا متولدان جدید ارائه می شود و مردم استان باید در انتظار فراخوان برای تعویض شناسنامه های خود باشند.

نعمتی در خصوص ارائه کارت ملی هوشمند نیز گفت: یکی از کارهایی که به زودی در استان اجرایی خواهد شد ارائه کارت ملی هوشمند است که در حال حاضر در استان قم به عنوان پایلوت آغاز شده است.

وی با اشاره به مدت اعتبار کارتهای ملی نیز تاکید کرد: به دستور هیئت دولت کارتهای ملی تا دو سال آینده اعتبار دارند.

مدیر کل ثبت احوال استان فارس در ادامه سخنان با اشاره به ارایه برخی از خدمات به دفاتر پیشخوان دولت تصریح کرد: یکی از برنامه های آینده ثبت احوال در استان فارس واگذاری بخشی از خدمات به دفاتر پیشخوان دولت است که در این راستا به زودی دفاتر جدیدی در استان راه اندازی خواهد شد.

همایش فرهنگ نام و مهندسی نام برگزار می شود

نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ سازی در بحث انتخاب نام یک اولویت است، گفت: در این راستا همایش انتخاب نام و مهندسی فرهنگ نام برگزار خواهد شد.

وی در خصوص حضور ماموران ثبت احوال در روستاها نیز خبر داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته ماموران ثبت احوال هر دو هفته یک بار به مناطق دور افتاده استان و روستاها سفر خواهند کرد تا مباحث مربوط به این اداره کل را ثبت و خدمات لازم را به روستاییان ارایه دهند.