پیام تسلیت وزیر امور خارجه کشورمان به همتای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که امروز جهت مقام کره ای ارسال گردید صالحی ضمن بیان تسلیت و همدردی خود با دولت و ملت کره شمالی برای آنان توفیق و سربلندی و سعادت و رفاه هر چه بیشتر آرزو کرد.

