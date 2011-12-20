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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

پیام تسلیت وزیر امور خارجه کشورمان به همتای کره شمالی

پیام تسلیت وزیر امور خارجه کشورمان به همتای کره شمالی

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی پیامی به پاک اویی چون وزیر امور خارجه کره شمالی درگذشت کیم جونگ ایل رهبر آن کشور را به وی تسلیت گفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که امروز جهت مقام کره ای ارسال گردید صالحی ضمن بیان تسلیت و همدردی خود با دولت و ملت کره شمالی برای آنان توفیق و سربلندی و سعادت و رفاه هر چه بیشتر آرزو کرد.
 

کد مطلب 1488734

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