کتابخانه های دینی در 12 شهرستان گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نزاد ظهر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب گلستان افزود: راه اندازی کتابخانه فرق و مذاهب اسلامی برای مناطق تشیع و تسنن نیز تا پایان امسال اجرایی می شود.

حجت‌الاسلام ولی‌نژاد، اعتقاد دارد هرقدمی که برای کتاب برداشته شود ارزنده است و نمایشگاه های کتاب هم به دلایل مختلف در راستای ترویج کتابخوانی تاثیر گذار هستند.

به اعتقاد وی، دسترسی ساکنان شهرستان‌ها به کتاب ها به اندازه کافی نیست و نمایشگاه های کتاب این امکان را فراهم می کند که کتاب برای همه اقشار در دسترس باشد، بنابر این نمایشگاه های کتاب به نوعی تبلیغ و ترویج کتاب به شمار می رود.

وی به تشریح فعالیت های اداره‌کل در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه پرداخت و گفت: کاهش قیمت کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه و اختصاص یارانه به کتاب می تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، کتاب و کتابخوانی یک فرهنگ است و ما هم در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی برای کارهای فرهنگی تلاش می کنیم.

ولی‌نژاد با اعلام اینکه برپایی مسابقات کتابخوانی هم جزو برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان است، ادامه ‌داد: از آنجایی‌که کتابخوانی به عنوان یک فرهنگ در دستور کار و فرایند ماموریت ما قرار دارد، برای آن وقت و اعتبار اختصاص می دهیم، درصددیم کتاب‌هایی را در اختیار افراد و نهادهای تاثیرگذار، مانند مداحان و روسای هیئات مذهبی قرار دهیم.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد‍‍‍‍، درباره فعالیتهای این نهاد در جهت ترویج کتابخوانی ‌افزود: کتابخانه های شبستان مساجد را در روستاها و مراکز بخش‌ها دایر کرده ایم که تعداد آنها به بیش از 50 کتابخانه می رسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یکی از ضروریات بسیار جدی برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی را برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: ضروری است که در طول سال چند بار برگزار شود تا کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی به زندگی مردم وارد شود.

حجت الاسلام ولی نژاد در ادامه سخنانش همچنین برای نمایشگاه های کتاب ویژگی هایی را نام برد و گفت: نخستین ویژگی زمان مناسب برای برگزاری نمایشگاه است و در دسترس بودن مکان برگزاری نمایشگاه هم ویژگی دوم را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اذعان داشت: انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب نیز به منظور آگاه ساختن مردم باید جزو ضروریات نمایشگاه های کتاب به شمار آید.

وی همچنین بر ضرورت زیبا سازی فضای نمایشگاه و قفسه بندی اصولی کتابها برای جذب مخاطبان بیشتر تاکید کرد.