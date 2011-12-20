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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

درّی وعده داد:

برپایی نمایشگاه کتاب در 30 استان کشور تا پایان سال

برپایی نمایشگاه کتاب در 30 استان کشور تا پایان سال

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تا پایان سال جاری، با توجه به روند پیش‌بینی شده در 30 استان کشور برگزاری نمایشگاه کتاب استانی را خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بهمن درّی ضمن بیان مطلب بالا افزود: به جز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب که از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف و با حمایت معاونت امور فرهنگی برگزار شده است(مثل نمایشگاه کتاب‌های دانشگاهی و یاد یار مهربان) از ابتدای سال جاری تا کنون هجده نمایشگاه بزرگ کتاب استانی برگزار شده است.

وی گفت: از جمله این نمایشگاه‌ که با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شده است می‌توان به نمایشگاه کتاب در استان‌های همدان، البرز، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، اردبیل، خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در مشهد اشاره کرد که از تیرماه سال جاری تا کنون برگزار شده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزود: تا پایان سال جاری نمایشگاه کتاب در استان‌های گلستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، مازندران، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، اصفهان، کردستان و قم نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: تا پایان سال جاری، با توجه به روند پیش‌بینی شده، در 30 استان کشور برگزاری نمایشگاه کتاب استانی را خواهیم داشت.

کد مطلب 1488736

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