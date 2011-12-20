برپایی نمایشگاه کتاب در 30 استان کشور تا پایان سال

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بهمن درّی ضمن بیان مطلب بالا افزود: به جز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب که از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف و با حمایت معاونت امور فرهنگی برگزار شده است(مثل نمایشگاه کتاب‌های دانشگاهی و یاد یار مهربان) از ابتدای سال جاری تا کنون هجده نمایشگاه بزرگ کتاب استانی برگزار شده است.

وی گفت: از جمله این نمایشگاه‌ که با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شده است می‌توان به نمایشگاه کتاب در استان‌های همدان، البرز، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، اردبیل، خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در مشهد اشاره کرد که از تیرماه سال جاری تا کنون برگزار شده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزود: تا پایان سال جاری نمایشگاه کتاب در استان‌های گلستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، مازندران، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، اصفهان، کردستان و قم نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: تا پایان سال جاری، با توجه به روند پیش‌بینی شده، در 30 استان کشور برگزاری نمایشگاه کتاب استانی را خواهیم داشت.