طرح آمارگیری دامداری در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری اظهار داشت: در این طرح با هدف به دست آوردن اطلاعاتی چون آمار دام سبک و سنگین استان، متوسط تولید شیر روزانه و شرکت های دارای فعالیت های دامپروری با بهره گیری از روش های آماری از برخی خانوارها، بهره برداران غیر ساکن، شرکت های رسمی و موسسات عمومی نمونه گیری خواهد شد.

وی درباره طرح های آمارگیری دی ماه این دفتر به طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت های تحقق و توسعه اشاره و اضافه کرد: از آنجا که تحقیق و پژوهش از مبانی زیربنایی اقتصاد هر کشور است، مرکز آمار ایران از سال76 و به صورت دو سالانه از طریق دفاتر آمار و اطلاعات استانداری های سراسر کشور اقدام به اخذ اطلاعات فعالیت های صورت گرفته در این حوزه می نماید.

ذاکری به اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های خدمات مددکاری اجتماعی و مهد کودک های استان اشاره کرد و هدف از این طرح را برآورد ارزش افزوده، میزان اشتغال و ارزش تشکیل سرمایه ثابت در این حوزه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی از جامعه مخاطب طرح های آماری مذکور خواست تا با ماموران آمارگیری همکاری لازم را داشته باشند.

وی از رونمایی سالنامه آماری سال 90 استان در نمایشگاه هفته پژوهش خبر داد و افزود: سالنامه آماری سال 89 نیز برای استفاده عموم محققان و مدیران طی چند روز آینده در پورتال استانداری بارگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: با پیگیری کارشناسان دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی، گزیده شاخص ها و نماگرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان در سال 89، بهار و تابستان سال جاری آماده شده است و برای استفاده مدیران دستگاه های اجرایی و تمامی دانش پژوهان در پورتال استانداری قرار خواهد گرفت.