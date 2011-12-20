روایت "یلدا" در کانون پرورش فکری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اشاره به اهمیت برگزاری شب یلدا و شیوه ها و ابزار های موثر آن، اظهار داشت: بهره برداری از فضای آداب و رسوم ، مناسبت ها و آیین های دینی و ملی به علت ماندگاری و ریشه داری در تاریخ و فرهنگ این سرزمین کهن فرصتی است کم نظیر و بستری است طبیعی و موثر برای استحکام بخشی به فرهنگ قصه گویی و چه زیباست که در برگزاری آیین ها و مناسک پایدار ملی و دینی با گوش سپاری به سرد و گرم چشیدگان روزگار و قصه های حکیمانه بزرگان خانواده و جمع دوستان شاهد شکوفایی و قوام این سنت الهی باشیم.



صفی الله رمضانخانی افزود: قصه گویی عمری به درازای عمر کلمه و کلام دارد و کمترین انگیزه ی آن سرگرمی کودک و نوجوان است. قصه گویی قدیمی ترین شکل ادبیات است و در جهان پیشرفته امروز هنر قدیمی قصه گویی جایگاه با ارزشی دارد. جایگاهی که نمی توان آن را با بدل قابل پذیرشی هر چند که صیقل یافته و خوب باشد، پر کرد.

مشاور مدیر عامل کانون کشور در امور پارلمانی در ادامه افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر دارد با استفاده از فعالیت مهم قصه گویی این آیین را بیش از پیش ترویج دهد وشب یلدا را که آخرین شب پاییز و طولانی ترین و تاریک ترین شب سال است و در این شب خانواده ها گرد هم می آیند و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها برای کوچکتر ها قصه می گویند، به عنوان شب قصه گویی ایرانیان به ثبت برساند و بتواند ایران را به پایتخت قصه گویی در جهان تبدیل کند.



مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش از معرفی وقایع ( پیرامون واژه یلدا و پیشینه شب یلدا )، تاثیر شب یلدا در دیگر اقوام، حافظ خوانی و تفال به دیوان حافظ ، شاهنامه خوانی ، نمایش خلاق و بیان قصه های قرانی به عنوان بحشی از فعالیتهای این کانون در شب یلدا نام برد.