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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

روایت "یلدا" در کانون پرورش فکری البرز

روایت "یلدا" در کانون پرورش فکری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: "یلدا" به شیوه قصه گویی در کانون پرورش فکری البرز روایت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز با اشاره به اهمیت برگزاری شب یلدا و شیوه ها و ابزار های موثر آن،  اظهار داشت: بهره برداری از فضای آداب و رسوم ، مناسبت ها و آیین های دینی و ملی به علت ماندگاری و ریشه داری در تاریخ و فرهنگ این سرزمین کهن فرصتی است کم نظیر و بستری است طبیعی و موثر برای استحکام بخشی به فرهنگ قصه گویی و چه زیباست که در برگزاری آیین ها و مناسک پایدار ملی و دینی با گوش سپاری به سرد و گرم چشیدگان روزگار و قصه های حکیمانه بزرگان خانواده و جمع دوستان شاهد شکوفایی و قوام این سنت الهی باشیم.

صفی الله رمضانخانی افزود: قصه گویی عمری به درازای عمر کلمه و کلام دارد و کمترین انگیزه ی  آن سرگرمی کودک و نوجوان است. قصه  گویی قدیمی ترین شکل ادبیات است و در جهان پیشرفته امروز هنر قدیمی قصه گویی  جایگاه  با ارزشی دارد. جایگاهی که نمی توان آن را با بدل قابل پذیرشی هر چند که صیقل یافته  و خوب باشد، پر کرد.

مشاور مدیر عامل کانون کشور در امور پارلمانی در ادامه افزود:  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر دارد با استفاده از فعالیت مهم قصه گویی این آیین را بیش از پیش ترویج دهد وشب یلدا را که آخرین شب پاییز و طولانی ترین و تاریک ترین شب سال است و در این شب خانواده ها  گرد هم می آیند و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها برای کوچکتر ها قصه می گویند، به عنوان شب قصه گویی ایرانیان به ثبت برساند و بتواند ایران را به پایتخت قصه گویی در جهان تبدیل کند.

مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش از معرفی وقایع ( پیرامون واژه یلدا و پیشینه شب یلدا )، تاثیر شب یلدا در دیگر اقوام،  حافظ خوانی و تفال به دیوان حافظ ، شاهنامه خوانی ، نمایش خلاق و بیان قصه های قرانی به عنوان بحشی از فعالیتهای این کانون در شب یلدا نام برد.
کد مطلب 1488738

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