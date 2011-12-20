دوره آموزش گردشگری رانندگان تاکسی در مرودشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مرودشت در جلسه هم اندیشی برگزاری نخستین دوره آموزش گردشگری رانندگان تاکسی ، با اشاره به نقش گردشگری در دنیای امروز و اهمیت روز افزون آن در اقتصاد، برتوسعه آن به ویژه در این شهرستان تاکید کرد.

فرهاد کشتکار گفت: برای آنکه گردشگری درشهرستان در مسیر توسعه قرار گیرد باید در حوزه‌های مختلف وابسته به این صنعت همچون زیرساختها، حمل و نقل، خدمات و از همه مهمتر آموزش فعال شویم.

وی با بیان اینکه جاذبه‌های گردشگری شهرستان شامل آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، طبیعی ومذهبی است، اظهار امیدواری کرد که با همراهی مسئولان شهرستان در راستای رونق گردشگری در این شهرستان بکوشیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مرودشت افزود: با توجه به اینکه برخی گروهها با گردشگران ارتباط مستقیم دارند لازمه ارتباط مناسب در این حوزه آموزش افراد مورد نظر است.

وی گفت: تاکسیرانان سومین قشری هستند که گردشگران با آنها برخورد می‌کنند پس باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی در خصوص آموزش آنان صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مرودشت نیز در این جلسه با اشاره به راه اندازی تاکسی بی سیم در این شهر از آمادگی این سازمان در بخش حمل ونقل گردشگری خبر داد وافزود: اجرای این برنامه می نواند گام موثری در توسعه گردشگری شهرستان داشته باشد.

اسفندیاری با بیان اینکه بیش از 930تاکسی در بخش حمل ونقل درون شهری فعالیت دارند، افزود: معرفی پتانسیلهای تاریخی، گردشگری وصنایع دستی مرودشت از طریق تاکسیها ظرفیت مناسبی در رشد گردشگری شهرستان ایجاد می کند.

وی همچنین از انجام تبلیغات گردشگری درون تاکسیهابا طراحی جزوه دان وتهیه پکیچ گردشگری با همکاری میراث فرهنگی شهرستان را از برنامه های مثبت در این راستا برشمرد.

نماینده پایانه های حمل ونقل شهرستان مرودشت با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای لازم می تواند در رشد ظرفیتهای توریستی شهرستان کمک کند فرهنگ سازی وایجاد امنیت در حوزه حمل ونقل به عنوان یکی از بازوهای صنعت گردشگری را ضروری برشمرد از آمادگی این نمایندگی در حوزه آموزش گردشگری رانندگان خبر داد.

مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.