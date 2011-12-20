به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با بیان اینکه شهرداری در نظر دارد سطح آگاهی شهروندان را نسبت به حقوق خودشان افزایش دهد اظهار داشت: سامانه ۱۸۸۸ راهی برای ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان شهروندان و مدیران ارشد شهری است.
وی ببا بیان اینکه نهاد مردمی مانند شهرداری باید شفاف و روشن عملکرد خود را به مردم ارائه دهد ابراز کرد: شهروندان نیز باید بتوانند به راحتی اطلاعات خود را از مشکلات شهری قم به مدیران شهر ارائه دهند تا شهرداری بتواند با بررسی شکایات از وضعیت داخلی شهرداری قم و عملکرد کارکنان آگاه شوند.
شهردارقم با بیان اینکه در آیات و روایات اسلامی خدمت رسانی به مردم عبادت محسوب میشود تصریح کرد: شهرداری با اتکاء و حمایتهای مردم اداره میشود و مردم بهترین ناظر عملکرد ما میباشند و شهرداریها در خدمت رسانی به مردم نباید کوتاهی کنند.
وی بیان کرد: هدف ما خدمت به زائران و مجاوران حضرت معصومه (س) میباشد و ما به عنوان متولیان امور شهری، به دنبال افرادی هستیم که بیشترین خدمت را به مردم کنند ضمن اینکه رشد و توسعه مناطق شهری باید با رعایت عدالت انجام شود و امکانات شهری باید به صورت مساوی بین مناطق توزیع شود.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از راه اندازی سامانه ۱۸۸۸ با هدف رسیدگی به شکایات و بررسی پیشنهادات شهروندان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با بیان اینکه شهرداری در نظر دارد سطح آگاهی شهروندان را نسبت به حقوق خودشان افزایش دهد اظهار داشت: سامانه ۱۸۸۸ راهی برای ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان شهروندان و مدیران ارشد شهری است.
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