به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با بیان اینکه شهرداری در نظر دارد سطح آگاهی شهروندان را نسبت به حقوق خودشان افزایش دهد اظهار داشت: سامانه ۱۸۸۸ راهی برای ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان شهروندان و مدیران ارشد شهری است.



وی ببا بیان اینکه نهاد مردمی مانند شهرداری باید شفاف و روشن عملکرد خود را به مردم ارائه دهد ابراز کرد: شهروندان نیز باید بتوانند به راحتی اطلاعات خود را از مشکلات شهری قم به مدیران شهر ارائه دهند تا شهرداری بتواند با بررسی شکایات از وضعیت داخلی شهرداری قم و عملکرد کارکنان آگاه شوند.



شهردارقم با بیان اینکه در آیات و روایات اسلامی خدمت رسانی به مردم عبادت محسوب می‌شود تصریح کرد: شهرداری با اتکاء و حمایتهای مردم اداره می‌شود و مردم بهترین ناظر عملکرد ما می‌باشند و شهرداری‌ها در خدمت رسانی به مردم نباید کوتاهی کنند.



وی بیان کرد: هدف ما خدمت به زائران و مجاوران حضرت معصومه (س) می‌باشد و ما به عنوان متولیان امور شهری، ‌به دنبال افرادی هستیم که بیشترین خدمت را به مردم کنند ضمن اینکه رشد و توسعه مناطق شهری باید با رعایت عدالت انجام شود و امکانات شهری باید به صورت مساوی بین مناطق توزیع شود.