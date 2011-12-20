گفتمان های دینی در دبیرستان های تربت حیدریه اجرا شد

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: گفتمان های دینی با موضوع سیره شناسی ائمه معصومین، نماز و حجاب وعفاف برای دانش آموزان دبیرستان های دخترانه این شهرستان با حضور اساتید حوزه برگزار شد.

وی افزود: در این گفتمان به سوالات مختلف دانش آموزان در زمینه های دینی و مذهبی احکام از سوی اساتید این گفتمان ها پاسخ داده شد.

وی از توزیع هفته نامه افق حوزه در میان مبلغین این شهر خبر داد و افزود: این هفته نامه بالغ بر 12 صفحه ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت و ائمه جماعات است که به صورت هفتگی توزیع می شود.

وی افزود : دراین شماره به ولایت امیرالمومنین و غدیر، هویت نظام اسلامی، پیام رهبر معظم به کنگره عظیم حج، تصویب قانون برای مهریه سنگین، تجلیل از خدمات آیت الله زنجانی، حوزه و مطالبات رهبری اشاره شده است.