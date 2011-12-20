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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

باقری در گفتگو با مهر:

15 گروه نمایشی از بابلسر در جشنواره تئاتر تک حضور دارند

15 گروه نمایشی از بابلسر در جشنواره تئاتر تک حضور دارند

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بابلسر و فریدونکنار گفت: 15 گروه نمایشی از بابلسر در دومین جشنواره تئاتر تک حضور دارند.

فرهاد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بابلسر از شهرهای رو به رشد مازندران در عرصه هنرهای نمایشی بوده و نمایش تئاتر در آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به کسب افتخارات گروههای نمایشی این شهرستان اظهار داشت: بابلسر برای نخستین بار در سالجاری توانسته بیش از 70 شب اجرا ی نمایش داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: در بیست و سومین جشنواره استانی تئاتر، 10 گروه از مازندران به رقابت پرداخته بودند که تئاتر سنگ از بابلسر به مقام نخست دست یافت و شش جایزه برتر را کسب کرده و به جشنواره منطقه ای کشور راه یافت و توانست جایزه بازیگری زن را در جشنواره منطقه ای کشور کسب کند.

وی ادامه داد: نمایش لاک دیگر نمایش پذیرفته شده در بیست و سومین جشنواره مازندران، جایزه سوم نمایش نامه و طراحی صحنه را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1488745

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