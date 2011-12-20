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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

بنائی خبر داد:

40 میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی معابر گناباد هزینه شد

40 میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی معابر گناباد هزینه شد

گناباد - خبرگزاری مهر: شهردار گناباد از صرف40 میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی معابر سطح این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بنایی اظهارکرد: بیش از 2 میلیارد و یک صد میلیون تومان از این مبلغ برای بازگشایی معابر در راستای روان سازی عبور و مرور در خیابان امام خمینی هزینه شده است.

وی گفت: تاکنون بیش از سه هزار و 500 متر مربع زمین و 750 متر ساختمان در اجرای این طرح تملک شده ولی هنوز حدود 25 درصد از اراضی مورد نظر برای بازگشایی 36 متری تملک نشده است.

شهردار گناباد به پروژه بازگشایی 18 متری غفاری 20 به قنات قصبه اشاره کرد و گفت: 90 درصد این پروژه که با مساحت 20 هزار متر مربع هزار متر طول و 18 متر عرض دارد با صرف یک میلیارد و 850 میلیون تومان هزینه به پایان رسیده است.

وی افزود: بازگشایی این محور نه تنها به روان شدن ترافیک خیابان ناصر خسرو کمک شایانی خواهد کرد بلکه ساختمان های ساخته شده مسکن مهر و مظهر قنات قصبه را نیز از بن بست خارج خواهد کرد.

شهردار گناباد در ادامه گفت: 300 میلیون تومان نیز در بازگشایی 18 متری طالقانی به دبستان شهید حسن نیا که 35 متر آن تکمیل شده هزینه شده است.

بنایی از بازگشایی المهدی 11 به سعدی 8 به طول 1 کیلومتر با هزینه حدود یک میلیارد تومان خبرداد و گفت: از دیگر اقدامات شهرداری گناباد بازگشایی 18 متری امام علی (ع) به امام خمینی با هزینه 350 میلیون تومانی است که تا کنون 50 درصد پیشرفت داشته است.

کد مطلب 1488747

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