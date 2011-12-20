ارتقای بخش به شهرستان مطالبه مردم قرچک/ ساخت بیمارستان محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بخش قرچک مدتهاست منتظر ارتقای سطح شهر خود به شهرستان هستند و پیگیری این مطالبه همچنان از سوی مسئولان این بخش ادامه دارد.

با توجه به انجام کارهای اساسی این اقدام و تمام مکاتبات با وزارت کشور، ریاست جمهوری و استانداری مردم این منطقه منتظرند تا از زبان رئیس جمهور، تبدیل بخش قرچک به شهرستان را بشنوند.

شهر قرچک با دارا بودن بیش از 300 هزار نفر جمعیت با ساختار بخشداری اداره می شود که کل مجموعه نیروهای آن 10 نفر است.

تعداد جمعیت روستاهایی نظیر داودآباد و قشلاق داود آباد بالغ بر 13 هزار نفر است که این جمعیت نیز تنها با یک دهیار اداره می شود و این مناطق که به عنوان روستا تقسیم بندی شده اند از کمترین امکانات روستایی نیز برخوردار هستند.

قرچک از اعتبارات حداقلی استانی برخوردار است

این نوع تقسیم بندی باعث شده شهر قرچک از داشتن امکانات لازم محروم بوده و به واسطه این که به عنوان یکی از بخشهای مرکزی شهرستان ورامین محسوب می شود از اعتبارات حداقلی استانی برخوردار شود.

شهر قرچک بالغ بر 45 هزار دانش آموز دارد و این در حالی است که برخی از شهرستانهای کشور حتی به اندازه جمعیت دانش آموزی این شهر نیز جمعیت ندارند.

در حال حاضر زیر ساختهای لازم برای ارتقای سطح شهر قرچک به شهرستان فراهم است و دستور رئیس جمهور می تواند این امر را میسر سازد.

همچنین 80 درصد از ادارات دولتی در شهر قرچک مستقر بوده و با مکاتبات صورت گرفته با استانداری تهران و اعطای زمین مورد نیاز، زمینه استقرار سایر ادارات در این شهر فراهم شده است.

‌ساختار اداری و تشکیلاتی شهر قرچک به گونه ای است که از کمترین امکانات و اعتبارات دولتی برخوردار است و نمی تواند نیازهای اولیه شهروندان را در موارد مختلف برطرف کند.

مردم شهر قرچک سالهای متمادی منتظر ارتقای بخش به شهرستان هستند که امیداست در سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین این امر محقق شود.

ارتقای بخش قرچک به شهرستان موجب ارتقای زندگی شهروندی می شود

رئیس شورای اسلامی شهر قرچک اظهار داشت: خواسته مردم خداجوی و ولایتمدار شهر قرچک ارتقای سطح شهر قرچک به شهرستان است تا به واسطه این ارتقا مردم آن از امکانات مناسب برای زندگی شهروندی برخوردار شوند.

ایرج شیرنژاد افزود: یکی از خواسته های شهر قرچک در زمینه حمل و نقل، احداث کمربندی جنوبی شهر است که با وجود این که بار ترافیکی شهرستانهای ورامین و پیشوا را تحمل می کند، از کمترین اعتبارات استانی برخوردار است و تاکنون با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال توسط شهرداری قرچک احداث شده است.

عدالت تقسیمات کشوری در بخش قرچک رعایت نشده است

وی یادآور شد: عدالت در تقسیمات کشوری در رابطه با بخش قرچک رعایت نشده و مردم از این بابت در محرومیت به سر می برند.

از زمان اجرای این پروژه از سال 1385 تاکنون تنها سه میلیارد ریال از اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص یافته است.

هم اکنون بیش از 400 منزل مسکونی در مسیر توسعه این کمربندی وجود دارد که تملک آن با امکانات و بودجه محدود شهرداری امکان پذیر نمی باشد و نیاز به نگاهی استانی جهت رفع مشکلات وجود دارد.

ساخت بیمارستان در قرچک هنوز محقق نشده است

احداث بیمارستان یکصد تختخوابی در شهر قرچک از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین است که با وجود تأمین زمین مورد نیاز از سوی مسئولان شهر، ‌این امر تاکنون محقق نشده است.

در مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به شهر قرچک احداث بیمارستان در این شهر به تصویب رسید که با وجود اختصاص سه هزار متر مربع زمین از سوی شورای اسلامی شهر و اختصاص اعتبار اولیه 20 میلیارد ریالی تا کنونی هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته است.

نبود بیمارستان در این شهر 300 هزار نفری یکی از مشکلات اساسی است و توجه ویژه هیئت دولت را در سفر چهارم می طلبد.

مردم شهر قرچک از داشتن بیمارستان محروم هستند و برای دستیابی به خدمات پزشکی و بیمارستانی مجبورند مسیر ورامین یا شهرستان ری را طی کنند که این امر ضمن افزایش هزینه های درمان، خطرات بسیاری را نیز برای شهروندان در پی دارد.

دیدار چهره به چهره با رئیس جمهور مردم را به آینده امیدوار می کند

بخشدار قرچک با اشاره به سفر ریاست جمهوری به شهرستان ورامین که فردا صورت می گیرد، عنوان کرد: دیدار چهره به چهره رئیس جمهور با مردم در جریان سفرهای استانی باعث می شود تا مردم با بازگو کردن مشکلات و مسائل خود نسبت به آینده امیدوار شوند.

حبیب ابراهیمی ادامه داد: مسئولان نیز در جریان این سفرها از نزدیک با خواسته ها و مشکلات مردم آشنا شده و با برنامه ریزی میدانی و عملی، نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.

احداث مترو مردم قرچک را نیز بهره مند خواهد کرد

وی گفت: یکی از مهمترین درخواستهای مردم شهرستان ورامین به طور کلی،‌ احداث مترو است که با عملیاتی شدن این امر، ‌مردم شهر قرچک نیز از آن بهره مند خواهند شد.

این مسئول اظهار امیدورای کرد که با سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان ورامین، خواسته به حق مردم شهر قرچک برآورده شود تا مردم این شهر نیز بیش از گذشته طعم خوش خدمت و عدالت را بچشند.