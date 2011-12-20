جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در نیم فصل نخست یازدهمین دوره ‌رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه در این نیم فصل نتایجی که مدنظرمان بود را کسب نکردیم و عملکرد تیم بسیار ضعیف بود.

پتانسیل تیم ما بالاست

وی با بیان اینکه خدا را شکر تغییراتی که در کادرفنی دادیم جواب داد، افزود: با آمدن یاوری و تلاش بازیکنان و سایر عوامل، تیم توانست در سه بازی گذشته که دو دیدار آن خارج از خانه بود، نتایج بسیار خوبی را کسب کند. این مسئله نشان داد پتانسیل تیم بالاست و بازیکنان می‌توانند در بازیهای آینده بهتر بازی کرده و تیم را از این وضعیت خارج کنند.

در نیم فصل دوم مسابقات سخت‌تر می‌شود

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز تعطیلی چهار روزه و برگزاری سه دیدار تدارکاتی داخل و خارج استانی را برنامه‌‎ آماده‌سازی این تیم برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر دانست و تاکید کرد: تا موفقیت نهایی راهی طولانی پیش رو داریم و امروز هیچ چیز مشخص نیست. در نیم فصل دوم هم مسابقات سخت‌تر می‌شود اما تلاش‌مان این است تیم شهیدسپاسی که سالهاست به فوتبال ایران خدمت کرده را در لیگ برتر حفظ کنیم.

همه استان فجرسپاسی را تحریم کرده‌اند

وی در مورد جذب بازیکن جدید در نیم فصل ادامه داد: فجرسپاسی همانند کشور ایران می‌مانند که توسط آمریکا تحریم شده است! همه استان ما را تحریم کرده‌اند و مسئولان قدمی برای این تیم بر نمی‌دارند. استاندار هم در این مدت بی‌مهری‌اش را به فوتبال نشان داده است. البته دوست داریم تیم "شهید" مانند نامش همیشه سربلند باشد و با توجه به تمامی سختی‌ها بازیکن جدید جذب خواهیم کرد.

استاندار توجهی به ورزش حرفه‌ای ندارند

جعفری در مورد اینکه "چرا مسئولان استان شیراز به تیم فجرشهید سپاسی بی‌مهری می‌کنند؟"، تصریح کرد: بهتر است از مسئولان استان بپرسید که چرا از ما حمایت نمی‌کنند. استاندار جدید هم که پس از 6 ماه خلاء معرفی شد، یک قدم برای ما بر نمی‌دارد. من همیشه بی پرده صحبتهایم را بیان کرده‌ام. متاسفانه قولهایی که ایشان به مسئولان سپاه پاسداران داده است، هیچ کدامش عملی نشده و احتمال می‌دهم توجهی به ورزش حرفه‌ای ندارند.

مسئولان عین خیالشان نیست

وی با بیان اینکه در فوتبال ایران چندین تیم هستند که زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شوند، تاکید کرد: در برخی از شهرها شوراهای شهر از پول بیت المال مبالغی حدود هفت تا هشت میلیارد هزینه برخی تیمها می‌کنند اما در شیراز نه مسئولان شوراها، نه شهردار، نه استاندار و نه مسئولان دیگر استان فارس عین خیالشان نیست تیمی به نام "شهید سپاسی" در این شهر فعالیت می‌کند.

مسئولان دوست دارند همه بروند معتاد شوند

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی با اشاره به این مسئله که ورزش یکی از سدهای بزرگ برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی، اعتیاد و مسائل اخلاقی است، ادامه داد: انگار مسئولان دوست دارند همه بروند معتاد شده یا به بیراهه بروند. آنها عرضه ندارند تیمهای شیرازی را کمک کنند تا موفق شوند. شما ببینید در تبریز همه مسئولان بسیج شده تا تراکتورسازی نتایج خوبی را کسب کند اما در استان ما هیچ کس به این مسائل توجه نمی‌کند.

خودشان نمی‌خواهند تیم فجر نتیجه بگیرد

وی با بیان اینکه در استانهای دیگر مسئولان تقلا می‌کنند تیم در لیگ برتر بگیرند اما اینجا خودشان نمی‌خواهند تیم فجر نتیجه بگیرد، افزود: شیراز شهر مرده‌ای است و مسئولان مثل استاندار با آن غریبه‌اند، حال که به فوتبال توجهی ندارند امیدوارم به مردم و کارگران برسند زیرا ما از همه نظر خصوصا صنعتی و مسائل دیگر از استانهای دیگر عقب‌تر هستیم.

به حضور بازیکنان سرباز در تراکتورسازی معترض هستیم

جعفری در بخش دیگر گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد حضور بازیکنان مطرح سرباز در تراکتورسازی اظهار داشت: متاسفانه همه بازیکنان سرباز را به تراکتورسازی می‌برند زیرا آنجا پول کلان به این بازیکنان می‌دهند. هم ما و هم ملوانی‌ها به این مسئله معترضیم و من هم شخصا اعتراضم در این مورد را بصورت مکتوب به مسئولان ذیربط اعلام کرده و آن را پیگیری می‌کنم. این یک دوگانگی بزرگ است و تیمی که متعلق به شهید بوده و سالها خدمات فرهنگی در این فوتبال کرده، در این زمینه مورد مظلوم واقع شده است.

این عین بی‌عدالتی در تقسیم سرباز است

وی با بیان اینکه در این شرایط باید بگویم ما از همه نظر در تحریم هستیم، افزود: این عین بی‌عدالتی در تقسیم سرباز است، زیرا هر چه بازیکن خوب است تراکتورسازی گرفته و مسلمان و دغاغله هم که به ملوان رفته‌اند. متاسفانه بازیکنان درجه دوم و سوم که سرباز شده‌اند را خودمان جذب کرده‌ایم اما آنها با فوتبالیستهای حرفه‌ای تفاوتهای زیادی دارند.

فجر تنها تیم نظامی لیگ است

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی با بیان اینکه با توجه به تجربه اصالتا فجر تنها تیم نظامی لیگ است، تصریح کرد: ما از لحاظ گرفتن سرباز، پشتیبانی و مسائل مالی کاملا محرومیم و به نوعی از همه نظر ما را تحریم کرده‌اند. در تقسیم سرباز هم که تیم شهید را فراموش کرده و چسبیده‌اند به یک تیم تازه وارد. این یک اتفاق بسیار بد بوده و اوج بی عدالتی است. به نظر من بهتر بود سربازها به صورت مساوی بین تیمهای نظامی تقسیم می‌شد تا اینکه بخواهند آنها را فقط به یک تیم بفرستند.

تقدیر از مسئولان سپاه فجر استان فارس

جعفری در پایان گفت: در اینجا باید از سردار گزنی فرماندهی سپاه فجر استان فارس، سردار غلامحسین قیدپرور و اعضای هیئت مدیره و معاونتهای سپاه فجر و همچنین سردار مشایخی به خاطر حمایتها و کمکهایی که در این مدت از تیم فجر داشتند، تشکر کنم. ضمن اینکه آقای آیت‌‎الهی و هیئت فوتبال استان فارس هم در این مدت کمکهای شایانی به مجموعه فجرسپاسی داشته‌اند.