بررسی اشکالات پژوهشهای شهرداری تهران در جلسه امروز شورا

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران دکتر محمود عسگری آزاد رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به ارائه گزارشی پیرامون حسن اجرای تبصره بیستم ماده واحده مصوبه بودجه سال 90 شهرداری تهران پرداخت.

در ادامه جلسه ، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با پیگیریهای شورا در موضوع اجرای پروژه های پژوهشی، شهرداری نیز جهت گیریهای مطلوبی در این زمینه داشته و اقدامات اصلاحی خوبی طی این مدت به وجود آمده است اما به طور کلی لازم است نماینده ای از شورای شهر تهران در کمیته تبصره 20 قرار گیرد تا مصوبات شهرداری پیرامون طرحها و پروژه های پژوهشی منطبق با خواست شورای شهر پیش رود.

وی در ادامه با تاکید اینکه باید پروژه های پژوهشی در قالب برنامه ارائه شود تا به نتیجه مورد نظر دست یابیم، گفت: باید فهرست پروژه ها برای اجرا به تصویب شورا برسد و در ارزیابی اثربخشی پروژه های پژوهشی باید وقت جداگانه ای توسط شورا تعیین شود تا ارزیابیهای لازم به شکل گسترده و دقیق تر به انجام رسد.

خادم افزود: ارزیابی اثرگذاری پروژه های پژوهشی توسط شورای اسلامی شهر بهترین کمک به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می تواند باشد چرا که شورا در این مورد می تواند حمایتهای لازم را به وجود آورد تا این پروژه ها روند رو به رشد خود را هر چه سریعتر طی کنند.

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه خواست تا یک پژوهش کلی در مورد مسئله یابی مناطق شهر تهران به تفکیک و اختصاصی صورت گیرد تا بودجه هر بخش به طور مشخص معین شود و منطبق با همان مسئله جهت گیریهای لازم اعمال شود.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هم ضمن تشکر از اقدامات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که وضعیت نابسامان گذشته را به وضعیت بسیار مطلوب تبدیل کرده است، عنوان کرد: ما انتظار داریم در سال 90 جهت گیریهای مرکز مطالعات در جهت حل عقب ماندگیهای مسائل فرهنگی و اجتماعی به انجام رسد.

وی افزود: در خصوص تبصره 20 و نماینده شورا نیز پیشنهاد من این است که با توجه به موضوعاتی که در کمیته تبصره 20 مطرح می شود، حضور روسای کمیسیونهای فرهنگی، برنامه و بودجه و توسعه و عمران ضروری است.

در ادامه جلسه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران طی چند سال اخیر رشد شایانی داشته است، اظهار کرد: پیشنهاد می کنم وجود نماینده ای از شورا در کمیته تبصره 20 به تصویب اعضای شورا برسد و مصوبات شورای شهر در باب پژوهش در اولویت قرار گیرد و از این مرکز برای اجرای پروژه های مطالعاتی حمایتهای لازم مبذول شود .

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از ناآشنا بودن نماینده شورا در این سازمان گفت: نماینده‌ای که از سوی شهرداری معرفی شد را کسی نمی‌شناخت و بهتر است برای تعامل بیشتر یکی از اعضای شورا در این کمیته حضور داشته باشد.

وی افزود : در این خصوص لازم است پروژه های پژوهشی دارای پیوست اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی باشند.

در ادامه جلسه حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر با تاکید بر نقش کلیدی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران که با اجرای پروژه های کیفی در امر پژوهش می تواند بسیاری از مشکلات عمرانی و حتی شهرسازی شهر تهران را برطرف سازد، بیان کرد: گزارشی که امروز توسط رئیس سازمان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ارائه شد، خوب بود و زوایای متفاوتی در آن دیده شده است که باید ببینیم در عمل چگونه است و پیشنهاد می کنم کمیته ای توسط اعضاء شورا تشکیل شده و میزان اثربخشی اجرای این پروژه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در مرکز مطالعات یکسری مطالعات به انجام می رسد که ربطی به مسائل شهر ندارد اما به طور کلی باید شورای شهر این مرکز را به شکل مطلوب مورد حمایت قرار دهد تا اقدامات آن در مسیر درست قرار گرفته و اشکالات شهرسازی و سایر بخشهای شهرداری به شکل صحیح مرتفع شود.

رئیس کمیسیون عمران شورا تاکید کرد: ‌برخی از این پروژه‌ها اشکالات اساسی دارد که به نظر من اگر جمع شود بسیار مطلوبتر است.

در ادامه جلسه دکتر عسگری آزاد اظهار کرد: عناوین پروژه های پژوهشی مر کز مطالعات سال گذشته به تصویب شورای شهر رسیده و هم اکنون در حال اجرای آنها هستیم. کتابخانه و سایت مرکز مطالعات نیز برای استفاده عموم آزاد است و مردم می توانند از اسناد ارزشمند شهری در این کتابخانه استفاده کنند.

وی در خصوص انتقاد شکیب از اجرای برخی مطالعات در این مرکز که مربوط به شهر تهران نیست، عنوان کرد: ما در ارائه گزارشها مشکل کیفیت نداشته ایم و تا الان کمتر از 5 مورد در کل گزارشهای ارائه شده ایراد وجود داشته که موردی بوده و به سرعت مرتفع شده است.

وی افزود: گزارشها و پژوهشهای تهیه شده توسط مرکز مطالعات به وسیله هیئت نظارت و مرکز داوران ارزیابی و بازنگری شده و نهایتا توسط اینجانب نیز بازنگری می شوند اما در کل اگر آقای شکیب با ایرادی در این خصوص مواجه شدند به طور مشخص بیان کنند تا رفع شود.

در ادامه جلسه دکتر امعصومه بتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز خواستار توجه بیشتر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پیرامون مطالعه سیاست پایدار برای الگوی مدیریت شهری شد و پژوهش و تاکید در این مورد را ضروری دانست.

پروین احمدی نژاد عضو شورای شهر تهران هم خواستار ارائه گزارشی پیرامون چگونگی میزان اثر گذاری پروژه های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران از سوی این مرکز شد.

بنا بر این گزارش، بررسی بیشتر حسن اجرای تبصره 20 به یکشنبه هفته آینده موکول شد.