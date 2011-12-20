فراخوان سومین "همایش متلها و مثلهای بومی" خوزستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف ثبت و ضبط مواریث بومی و محلی اقوام ساکن در شمال استان خوزستان و نگرشی علمی به این مواریث در راستای رویکرد حمایتی و انتشار ارزشهای نهفته در خرده فرهنگها، اسفند ماه سال جاری با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در شهرستان لالی برگزار می شود.

بر اساس این فراخوان موضوع همایش شامل (مَتَل، قصه و داستان کوتاه)، (مَثَل ها و کنایه ها) و( شعر و ادبیات: بلال، برزگری و شوخی و ... ) است.



علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار مدون خود را در بخشهای گردآوری و ثبت، پژوهشی، تحلیلی و بازخوانی و بازگویی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.



در شرایط شرکت در همایش آمده است: «آثار ارسالی به صورت تایپ شده به همراه Cd و فرم تکمیل شده شرکت در همایش به دبیرخانه همایش ارسال شود». دبیرخانه جشنواره ضمن بررسی آثار ارسالی تعدادی از متون برجسته را به منظور قرائت در همایش انتخاب و از کلیه صاحبان آثار برگزیده برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می آورد.



به آثار برگزیده لوح تقدیر به همراه هدایای ارزنده ای اهدای و به تمام شرکت کنندگان در همایش لوح یادمان اهدا می شود. صاحبان آثار و پژوهشگران می توانند در کلیه بخش ها و در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال نمایند.



آخرین مهلت ارسال آثار 10اسفند ماه و زمان برگزاری مراسم 15 اسفند ماه 90 اعلام شده است.