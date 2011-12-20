امیدوارانه به استقبال دبیر فجر رفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن کامل این بیانیه آمده است:

در پی درخواست رسمی دبیر محترم جشنواره بین المللی فیلم فجر از صنوف سینمایی بابت همکاری با این جشنواره و با ارزیابی مثبت از این دعوت و این امید که گویی معاونت سینمایی با انتخاب ایشان، درصدد اصلاح رفتار گذشته خود نسبت به صنوف سینمایی است، امیدوارانه به استقبال ایشان رفتیم اما متاسفانه این امید چندان نپایید.

اقدامات همزمان قضایی و صدور احضاریه دادگاه در خصوص شکایت معاونت سینمایی از خانه سینما بر مبنای غیر قانونی بودن خانه و درخواست معاونت از قوه قضاییه برای تعطیلی موقت فعالیتهای خانه سینما تا رسیدگی به شکایت مزبور، نشان از اصرار و پافشاری این معاونت بر رفتار مبتنی بر عدم تعامل خود دارد. گویی معاونت محترم مصر است که افتخار تعطیلی این نهاد صنفی را به نام خود در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند.

کانون کارگردانان سینمای ایران این حرکت متناقص را صرفا در راستای ادامه سوتفاهمات گذشته و پراکندن بذر تفرقه در سینمای ایران می داند و بر این باور است که در این شرایط صحبت از همکاری صنوف سینمایی با معاونت سینمایی و به تبع آن جشنواره فیلم فجر، تصوری خوش خیالانه است.

کانون کارگردانان سینمای ایران، برای هر گونه همکاری موثر، تا رفع این تناقص آشکار و بدیهی از سوی مسئولین محترم امور سینمایی، منتظر می ماند.