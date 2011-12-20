نظام مالیاتی قم نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا دهناد در جلسه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با رصد به موقع همه واحدهای صنعتی نسبت به حل مشکلات آنها اهتمام ویژه داشته باشد.



وی اذعان داشت: بانک ها نیز با کاهش تشریفات زائد در پرداخت تسهیلات سرعت عمل داشته باشند.



معاون برنامه ریزی استانداری قم در خصوص مسائل مالیاتی ابراز داشت: نظام مالیاتی استان نیاز به بازنگری اساسی دارد و ضرورت دارد با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور اقدام لازم برای شناسایی منابع مالیاتی، اخذ مالیات عادلانه، حذف تشریفات زائد اداری و قانون مداری انجام شود و در این زمینه از فناوری اطلاعات در حوزه مالیاتی به خوبی استفاده شود.

