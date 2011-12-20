۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

قاسم زاده عنوان کرد:

سوگواره استانی آواه ها و نواهای عاشورایی در جاسک برگزار می شود

جاسک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک گفت: سوگواره استانی آواه ها و نواهای عاشورایی در جاسک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قاسم زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران مهمترین هدف از برگزاری این سوگواره را جمع آوری گنجینه های عاشورایی دانست و گفت: انقلاب اسلامی هر چه دارد از برکت خون شهدای کربلاست و این کاروان ایثار همچنان در تاریخ جهان در حرکت است و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت و جامعه ما به تفکر عاشورایی و انقلابی نیاز دارد.
 
وی افزود: جای جای تاریخ شیعه و به ویژه انقلاب اسلامی ایران و منطقه، گواهی روشن بر برکات این قیام تاریخ ساز است. 
 
سرپرست اداره ارشاد ادامه داد: هنرمندان متعهد انجمن نمایش و موسیقی شهرستان جاسک با همکاری دیگر گروه های استانی برای حفظ و صیانت از فرهنگ عاشورایی و ترویج و اشاعه آن طی اقدامی شایسته به برگزاری سوگواره استانی آواه ها و نواهای عاشوایی می کنند.
 
این سوگواره در یک شنبه هفته آینده در حسینیه سید الشهدای جاسک برگزار خواهد شد.
