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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جلوگیری از بروز تنش میان پلیس و مردم در قانون جدید راهور

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: همزمان با اجرای قانون جدید جرایم رانندگی با آموزشهای لازم از بروز تنش میان ماموران و مردم جلوگیری می‌کنیم.

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس برای اجرای قانون جدید جرایم رانندگی آمادگی لازم را دارد و با توجیه ماموران، سعی می کنیم از بروز اشتباه در جریمه ها جلوگیری کنیم. ضمن اینکه برای جلوگیری از اصطکاک میان مردم و پلیس همزمان با اجرای این قانون اقدامات برون و درون سازمانی انجام شده است.

وی ادامه داد: تمامی کاربران تاکسیها، اتوبوسهای شرکت واحد، سرویس مدارس و آژانسها آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و نسبت به قانون جدید توجیه شده اند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور از نصب بنر و تبلیغات گسترده در سطح شهر خبر داد وافزود:علاوه بر نصب بنر و توزیع بروشور در میان رانندگان و شهروندان، جلسات مختلفی در شورای ترافیک استانها برگزار و از تریبون نماز جمعه نیز برای اطلاع رسانی استفاده شد.

مهرایی با اعلام آمادگی پلیس برای اجرای این قانون تاکید کرد: در صورتیکه ماموری راننده ای را به اشتباه جریمه کند راننده شاکی می تواند با مراجعه به شعبات رسیدگی شکایت خود را اعلام کند. پس ازبررسی قاضی و صحت شکایت علاوه بر کسر میزان جریمه از سوابق راننده مامور صادر کننده جریمه به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شود.

کد مطلب 1488759

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