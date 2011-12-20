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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

نادر قشقایی در گفتگو با مهر:

زبان امروز برای بیان هنر تغییر کرده است

زبان امروز برای بیان هنر تغییر کرده است

نادر قشقایی، مجسمه‌ساز می‌گوید بصیرت یک واژه کلی است اگر این واژه ایده یک مجسمه‌ساز و نقاش قرار بگیرد دو رویداد مختلف هنری برای بیان پیدا می‌کند.

نادر قشقایی در گفتگو با  خبرنگار مهر اظهار کرد: زبان امروز با توجه به شرایط ، شکل‌های مخصوص به خود می‌گیرد. هنرمند نیز بر حسب زبان امروز سعی می‌کند منطبق با امکانات و ایده‌های که برای پرداخت به موضوع دارد شرایط کار را تعیین کند.

وی ادامه داد: به طور کلی بصیرت هنرمند نسبت به جریان‌های هنری در عصر امروز و ارتباطات با برخورد یک رویداد هنری بروز پیدا می‌کند.

قشقایی گفت: بصیرت یک واژه کلی است اگر این واژه ایده یک مجسمه‌ساز و نقاش قرار بگیرد دو رویداد مختلف هنری برای بیان پیدا می‌کند. وقتی انتخاب تم و شرایط ویژه هنری ایجاد شود برایند کار تولیدات فکری مناسب‌تری برای هنرمندان ایجاد خواهد شد و می‌توان تخصصی‌تر با آن برخورد کرد.

وی افزود: برگزاری این نوع رویدادها نیز شرایطی را برای هنرجویان نسل امروز به وجود می‌آورد تا بتوانند زبان و امکانات رسیدن به بیان را ازطریق ارتباطاتی که در دیگر کشورهای همجوار هست و یا در مسایل اجرایی وهنری با «بصیرت» دست پیدا کنند.

یادآور می شود نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دی ماه امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.

کد مطلب 1488760

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