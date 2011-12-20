زبان امروز برای بیان هنر تغییر کرده است

نادر قشقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زبان امروز با توجه به شرایط ، شکل‌های مخصوص به خود می‌گیرد. هنرمند نیز بر حسب زبان امروز سعی می‌کند منطبق با امکانات و ایده‌های که برای پرداخت به موضوع دارد شرایط کار را تعیین کند.

وی ادامه داد: به طور کلی بصیرت هنرمند نسبت به جریان‌های هنری در عصر امروز و ارتباطات با برخورد یک رویداد هنری بروز پیدا می‌کند.

قشقایی گفت: بصیرت یک واژه کلی است اگر این واژه ایده یک مجسمه‌ساز و نقاش قرار بگیرد دو رویداد مختلف هنری برای بیان پیدا می‌کند. وقتی انتخاب تم و شرایط ویژه هنری ایجاد شود برایند کار تولیدات فکری مناسب‌تری برای هنرمندان ایجاد خواهد شد و می‌توان تخصصی‌تر با آن برخورد کرد.

وی افزود: برگزاری این نوع رویدادها نیز شرایطی را برای هنرجویان نسل امروز به وجود می‌آورد تا بتوانند زبان و امکانات رسیدن به بیان را ازطریق ارتباطاتی که در دیگر کشورهای همجوار هست و یا در مسایل اجرایی وهنری با «بصیرت» دست پیدا کنند.

یادآور می شود نخستین یادواره هنری «تجلی بصیرت» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دی ماه امسال در سه بخش موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در تهران و شهرستان ها برگزار می شود.