نخستین پایگاه خبرنگاران در استانداری فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز رضایی با بیان اینکه این پایگاه به مساحت 60 متر مربع با تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در استانداری فارس افتتاح خواهد شد، گفت: روابط عمومیها و رسانه ها همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند و تعامل این دو مجموعه امری اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل با دستور استاندار فارس مکانی در شان و منزلت خبرنگاران در حال طراحی و به زودی افتتاح می شود.

وی با اشاره به نگاه مثبت استاندار فارس به رسانه ها و فعالیت رسانه ای افزود: یکی از اهداف مهم راه اندازی این پایگاه خبری سرعت بخشیدن به روند انتشار اخبار است.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان فارس با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات، تصریح کرد: اکنون درآستانه انتخابات مجلس به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای کشور و به تبع آن استان، راه اندازی این پایگاه می تواند گامی مثبت در عرصه اطلاع رسانی محسوب شود.

رضایی با بیان اینکه این پایگاه در زمانهای خاص مانند سفرهای مسئولان عالی رتبه داخلی و خارجی همچنین سفر هیات دولت تسهیل کننده کار اطلاع رسانی است، افزود: تلاش کرده ایم زیرساختهایی مانند رایانه، اینترنت، خطوط تلفن، فکس و دیگر نرم افزارهای مورد نیاز خبرنگاران را در این پایگاه فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: تدابیری برای سهولت دسترسی خبرنگاران حوزه استانداری و فعالان حوزه خبر به این پایگاه اندیشیده شده که در زمان افتتاح پایگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان فارس یادآور شد: برنامه های مدون توسعه فعالیتهای رسانه ای برای انعکاس هر چه بهتر دستاوردهای دولت در حوزه های مختلف، پیش بینی کرده ایم که اجرایی شدن این برنامه ها زمینه ارتقای جایگاه خبرنگاران در مجموع رسانه ای فارس را به دنبال خواهد داشت.