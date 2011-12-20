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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

با حضور منشی‌زاده و یونان/

کتاب «لگدکوب خیال» رونمایی می‌شود

کتاب «لگدکوب خیال» رونمایی می‌شود

کتاب «لگدکوب خیال» سروده فرشید ذاکری در نشست ادبی نشر نگیما و با حضور شاعرانی مانند کیومرث منشی‌زاده و رسول یونان رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شعرخوانی و رونمایی کتاب از سلسله نشست‌های ادبی نشر نگیما، با رونمایی از کتاب «لگدکوب خیال» سروده فرشید ذاکری و شعرخوانی شاعران برگزار خواهد شد.

علی باقری مدیرمسئول نشرنگیما و فریاد شیری شاعر و نویسنده دراین نشست به بررسی اثر یادشده و جایگاه شعر در ادبیات و هنر خواهند پرداخت.

در بخش شعرخوانی هم کیومرث منشی زاده، رسول یونان، ناصرپیرزاد، فرهاد اکبرزاده، علی کاکاوند، مختارشکری پور، حسن قنواتی، یاسین نمکچیان و سحر توکلی به شعرخوانی خواهند پرداخت.

این نشست ساعت 16 پنجشنبه اول دیماه در محل نشر نگیما واقع در میدان انقلاب، ابتدای خیابان کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 13 واحد 1برگزار می‌شود.

کد مطلب 1488762

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