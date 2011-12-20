جشنواره بادبادک ها در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فهیمی گفت: جشنواره بادبادک ها هر هفته عصر جمعه در بوستان خورشید میهمان تعداد زیادی از شهروندان ساکن این منطقه و سطح مشهد است.

فهیمی با اشاره به برگزاری کلاس های رایگان آمادگی جسمانی بانوان در مدارس و مساجد منتخب منطقه گفت: طرح ورزش، محله، مدرسه و نیز ورزش، محله، مسجد به برگزاری دوره های آموزشی آمادگی جسمانی برای بانوان می پردازد که به طور روزانه برگزار می شود.

وی افزود: کلاسهای آموزش آمادگی جسمانی برای بانوان در منطقه 9 مشهد در بیش از 46 شیفت انجام می شود که از این حیث شهرداری این منطقه رتبه نخست را در بین شهرداری های مناطق مشهد در اختیار دارد.

وی اظهار داشت: به طور عمده و مستمر سه برنامه در سطح منطقه 9 مشهد به انجام می رسد که یکی از این برنامه ها، همایش کوهپیمایی خانوادگی است که صبح جمعه هر هفته در دامنه کوههای آب و برق مشهد با حضور بیش از پنج هزار نفر شرکت کننده برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی منطقه 9 شهرداری مشهد اظهار داشت: برگزاری این برنامه های ورزشی تاکنون با استقبال فوق العاده مردم سطح منطقه و مشهد همراه بوده است و برهمین اساس و به منظور تشویق بیش از پیش مردم شهر، جوایز و هدایایی از سوی شهرداری این منطقه در نظر گرفته شده است.