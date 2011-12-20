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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

کارگاه آموزشی "مهارت ارتباط مؤثر" در شمیرانات برگزار شد

کارگاه آموزشی "مهارت ارتباط مؤثر" در شمیرانات برگزار شد

شمیرانات - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی "مهارت ارتباط مؤثر" توسط معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان شمیرانات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با هماهنگی اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی در سالن همایشهای این اداره برگزار شد.

این کارگاه در راستای اقدامات پیش نگر بسط و توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری با عنوان "مهارت ارتباط مؤثر" توسط کارشناسان پیشگیری بهزیستی شمیرانات برگزار و تعداد 60 نفر از کارکنان زن بیمارستانهای تحت نظر اداره بهداشت نیروی زمینی در این کارگاه شرکت داشتند.

عمده مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل ایجاد ارتباط سالم، مهارتهای گفتگو، مهارت گوش کردن، عوامل مخرب و مداخله گر در برقراری ارتباط و شیوه های ابراز وجود بود.

کد مطلب 1488765

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