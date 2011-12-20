به گزارش خبرگزاری مهر، امید نمازی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این باره گفت: ما هم اکنون در تدارک برای برنامه‌ریزی اردوهای بعدی تیم ملی هستیم و طبق برنامه پیش بینی شده، یک هفته یا حداکثر 10 روز قبل از دیدار با قطر که 10 اسفندماه خواهد بود، اردوی تیم کشورمان تشکیل می‌شود.

وی افزود: البته برای برنامه‌ریزی، نیاز به در اختیار داشتن برنامه دیدارهای لیگ برتر تا پایان فصل داریم که براساس آن بدانیم چگونه باید اردوهای تیم ملی برای بازی با قطر یا مرحله بعد و همچنین دیدارهای دوستانه و تدارکاتی را برگزار کنیم. هنوز این برنامه در اختیار ما قرار نگرفته اما مسئولان سازمان لیگ قول داده‌اند که تا اوایل هفته آینده برنامه را به ما اعلام کنند.

نمازی درباره دستیاران کی‌روش در مدتی که سرمربی تیم ملی در مرخصی بوده است، گفت: ما در مقاطع گوناگون مسابقات لیگ را دیده‌ایم. پس از آنالیز این دیدارها، گزارشی تهیه می‌شود و در اختیار کی‌روش قرار خواهد گرفت. وی نیز روی آن بررسی لازم را انجام خواهد داد و در نهایت بازیکنان موردنظر خود را انتخاب خواهد کرد. درحال حاضر تا پیش از دیدار با قطر دیدار دوستانه درنظر گرفته نشده و فقط اردو پیش بینی شده تا زمانی که کی‌روش به ایران بازگردد. اگر به این نتیجه برسیم که بازی دوستانه برای دیدار با قطر به ما کمک خواهد کرد، شاید در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره ارزیابی خود از وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ برتر اظهار داشت: پس از بازگشت تیم ملی از سفر به بحرین و اندونزی، کلیه بازیکنان درگیر مسابقات لیگ بوده و فرصت استراحت نداشته‌اند و کمی خسته به نظر می‌رسند اما خوشبختانه با توجه به پایان نیم فصل و تعطیلات پیش رو می‌توانند استراحت کنند و با شرایط بهتری به میدان بازگردند.

نمازی همچنین درباره برنامه‌ریزی برای مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی گفت: برنامه‌ریزی برای مرحله بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی بستگی به اعلام برنامه مسابقات لیگ تا پایان فصل دارد. البته برای دیدارهای دوستانه باید منتظر قرعه کشی مرحله بعد و مشخص شدن حریفان باشیم. ضمن اینکه پیش بینی‌هایی انجام داده‌ایم تا زمانی که برنامه لیگ اعلام شد، بتوانیم سریعتر برنامه‌ریزی کنیم.

وی در پایان درباره نحوه ارتباط کادر فنی با سرمربی تیم ملی گفت: ما به طور دائم ازطریق تلفن و ایمیل با کی روش در تماس بوده و گزارشهای لازم را به وی داده ایم و او هم در موارد لزوم نظرات خود را به ما منتقل کرده است. ضمن اینکه طبق برنامه قبلی کی‌روش روز 9 ژانویه 2012 (19 دیماه 1390) به ایران بازخواهد گشت.