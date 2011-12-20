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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

ادامه زمین لرزه های کرمان/

زلزله 4.2 ریشتری فاریاب را تکان داد/ حضور فاریابی ها در معابر عمومی

زلزله 4.2 ریشتری فاریاب را تکان داد/ حضور فاریابی ها در معابر عمومی

فاریاب - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت 4.2 ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند که طبق اعلام مسئولان محلی خسارتی در بر نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای با قدرت 4.2 ریشتر شهرستان فاریاب در جنوب استاان کرمان را تکان داد.

گسل فاریاب از گسلهای اصلی و فعال استان کرمان است، کانون زمین لرزه صبح امروز که ساعت 8 و 16 دقیقه روی داد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است و مشخصات جغرافیایی زمین لرزه نیز 57.29 درجه طول جغرافیایی و 28.08 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان در خصوص این زمین لرزه گفت: از صبح امروز چندین زمین لرزه مناطق مختلف استان کرمان را لرزانده است که شدیدترین آنها 4.2 در فاریاب بوده است.

محسن صالحی گفت: اکثر این زمین لرزه ها کمتر از دو ریشتر قدرت داشته اند و هیچ کدام خسارتی به همراه نداشته اند.

وی ادامه داد: به دلیل عمق زیاد و فاصله کانون زمین لرزه تا شهر فاریاب زمین لرزه خسارت نداشته است.

وی افزود: برخی سایتهای زلزله نگاری مرکز این زمین لرزه را در استان هرمزگان ثبت کرده اند.

صالحی اضافه کرد: شهرستان فاریاب از مناطق زلزله خیز استان کرمان است که بحث مقاوم سازی باید در این شهرستان با جدیت بیشتر دنبال شود. 

کد مطلب 1488768

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