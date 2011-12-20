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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

حیدرزاده اعلام کرد:

اعتصاب بازیکنان فوتبال نساجی مازندران پایان یافت

اعتصاب بازیکنان فوتبال نساجی مازندران پایان یافت

قائمشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مالک تیم فوتبال نساجی قائمشهر گفت: اعتصاب روز گذشته بازیکنان که به دلیل اعتراض به مشکلات مالی تیم بود پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن حیدرزاده اظهار داشت: بازیکنان تیم از ابتدای فصل تاکنون مبلغی دریافت نکرده و انتظار دارند پس از انتقال قطعی سند به مهدی پرهام وعده های داده شده محقق شود.

وی بیان داشت: مبالغ قرارداد بازیکنان تا ظهر امروز پرداخت خواهد شد و از این پس دیگر شاهد تعطیل شدن تمرینات و اعتراض اعضای تیم به دلیل مشکلات مالی نخواهیم بود.

نماینده مالک تیم فوتبال نساجی قائمشهر افزود: اگر چه بازیکنان حق دارند مطالبات مالی خود را درخواست کنند اما انتظار داریم اعضای تیم اندکی حرفه ای تر بیندیشند و مصالح باشگاه در آستانه دیدار حساس خانگی روز پنجشنبه را در نظر بگیرند.

حیدرزاده ادامه داد: برنامه مالک باشگاه برای نساجی بلند مدت بوده که رسیدن به لیگ برتر فوتبال و ماندگاری در این رقابتها مهمترین هدف باشگاه نساجی قائمشهر است.

وی گفت: مدیرعامل تیم فوتبال نساجی عصر امروز معرفی خواهد شد تا تحول مورد نظر باشگاه با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.

نماینده مالک تیم فوتبال نساجی قائمشهر توجه به تیمهای پایه نساجی را از دیگر اهداف این باشگاه دانست و گفت: متاسفانه تاکنون توجه زیادی به این تیمها نشده اما با توجه به نگاه مثبت مالک باشگاه این تیمها از حمایت کامل باشگاه بهره مند خواهند شد.

تیم فوتبال نساجی قائمشهر که با 14 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد روز پنجشنبه در قائمشهر میزبان گل گهر سیرجان است.

کد مطلب 1488769

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