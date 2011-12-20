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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

شیرک خبر داد:

بازدید دو هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی خوزستان

بازدید دو هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانش آموزی خوزستان گفت: دو هزار دانش آموز دختر سراسر کشور در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان دیدن کردند.

محمدرضا شیرک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زائران مناطق عملیاتی در قالب چهار کاروان از یادمانهای اروند کنار، شلمچه ، شهدای هویزه و طلائیه بازدید کردند.

وی تصریح کرد: این اردوها در قالب طرح کشوری راهیان نور و در راستای تحقق تصمیم آموزش و پرورش برای اعزام دانش آموزان سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه برای گذراندن بخشی از واحد درسی آمادگی دفاعی خود در مناطق عملیاتی برگزارشده است.

مسئول بسیج دانش آموزی خوزستان گفت: اردوها به شکل 48 ساعته انجام می گیرد و مرحله نخست آن تا اوایل دی ماه به پایان خواهد رسید.
کد مطلب 1488770

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