بازدید دو هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی خوزستان

محمدرضا شیرک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زائران مناطق عملیاتی در قالب چهار کاروان از یادمانهای اروند کنار، شلمچه ، شهدای هویزه و طلائیه بازدید کردند.

وی تصریح کرد: این اردوها در قالب طرح کشوری راهیان نور و در راستای تحقق تصمیم آموزش و پرورش برای اعزام دانش آموزان سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه برای گذراندن بخشی از واحد درسی آمادگی دفاعی خود در مناطق عملیاتی برگزارشده است.



مسئول بسیج دانش آموزی خوزستان گفت: اردوها به شکل 48 ساعته انجام می گیرد و مرحله نخست آن تا اوایل دی ماه به پایان خواهد رسید.