186 مجتمع آموزشی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و آموزشیاران استان با اشاره به فعالیت 186 مجتمع آموزشی در سطح استان، اظهار داشت: از این تعداد 160 مجتمع روستایی و 26 مجتمع شهری هستند.

وی در خصوص مزایای ایجاد مجتمع های آموزشی در سطح استان تصریح کرد: مدارس کوچک که فاقد کتابخانه و تجهیزات کامل علمی هستند، درصورت تبدیل به مجتمع، از تمامی وسایل کارگاهی و آزمایشگاهی و تجهیزات جانبی برخوردار می شوند.

وردی هدف از راه اندازی مجتمع های آموزشی را ارتقاء کیفیت نظام آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: این مجتمع ها به منظور استفاده از تمامی ظرفیت ها، توان و پتانسیل های موجود در سطح روستاها و توان معلمان راه اندازی می شوند.

وی با اشاره به رونمایی سند تحول بنیادی در آموزش پرورش استان طی هفته گذشته، افزود: این سند نقشه راهی برای این نهاد برای هم تراز شدن با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وردی ادامه داد: این اهداف به نیازمند همکاری همگانی بوده و باید از سوی مسئولان و معلمان فعال در این عرصه مورد توجه قرار گیرد.

وی به تبدیل شدن نهضت سواد آموزشی استان به عنوان معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این امر به منظور بهبود فعالیت ها و تحول بنیادی در مجموعه نظام آموزشی استان انجام شده است.

وردی تحول بنیادی را تغییری اساسی در سیستم نظتام آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا تمامی ساختار، و مبانی آموزشی باید با الگوی ایرانی اسلامی منطبق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: انتظار ما از آموزشیاران و مدیران مجتمع های آموزشی این است که مقوله آموزش را جدی گرفته و به گونه ای که در خور شان مردم این استان اقدام کنند.